28日至31日洛阳市多阵雨雷阵雨天气

28日午后至30日，我市多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均。其中28日到29日，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，偏南地区有中阵雨，局部地区有暴雨，雷雨时伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

针对此轮降水天气，有关部门应注意科学调度、做好蓄水工作。需防范局地短时强降水可能引发的山洪、地质灾害和城乡积涝气象风险，并需关注短时强降水、雷暴大风等强对流天气对道路交通、旅游出行及在建工程、简易构筑物等的不利影响。当前秋作物处于产量形成关键期，此次降水可有效补充土壤墒情，满足当前及后期灌浆需水，但需防范局地强对流引发的渍涝和作物倒伏。

具体预报如下：

今天下午到夜里：阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，局部有大雨或暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气，气温23～31℃。

29日(周五)：多云到阴天，有阵雨、雷阵雨，局部有大雨或暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气，气温22～30℃。

30日(周六)：阴天到多云，有分散性阵雨、雷阵雨，气温21～29℃。

31日(周日)：多云到晴天，气温20～32℃。

因预报存在一定的不确定性，请各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）