每年可带薪休假20天，独生子女护理假你休了吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：家中有老人生病，是否可以向单位申请独生子女护理假？如果单位不予批准，该怎么办？
洛阳市卫健委回复：《河南省人口与计划生育条例》第三十二条规定：国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，凭证继续享受下列待遇：年满六十周岁后，住院治疗期间，给与其子女每年累计不超过二十日的护理假，护理假期间视为出勤。只要符合条例规定的相关条件就可以享受。《河南省人口与计划生育条例》是地方性法规，河南省内企事业单位都要遵照执行，如果您的单位未按照条例规定执行，您可以向单位所在地的劳动监察部门反映。
