每年可带薪休假20天，独生子女护理假你休了吗？
来源: 洛阳网 2025.08.28 11:38
　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：家中有老人生病，是否可以向单位申请独生子女护理假？如果单位不予批准，该怎么办？

　　洛阳市卫健委回复：《河南省人口与计划生育条例》第三十二条规定：国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，凭证继续享受下列待遇：年满六十周岁后，住院治疗期间，给与其子女每年累计不超过二十日的护理假，护理假期间视为出勤。只要符合条例规定的相关条件就可以享受。《河南省人口与计划生育条例》是地方性法规，河南省内企事业单位都要遵照执行，如果您的单位未按照条例规定执行，您可以向单位所在地的劳动监察部门反映。

　　>>>点击查看原帖

[ 责任编辑：席倩倩 ]
相关阅读
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
    		•
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
