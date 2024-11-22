洛阳首期“乡村少年洛阳行”文化公益活动举行

昨日，我市首期“乡村少年洛阳行”文化公益活动成功举行，400余名学生满怀好奇与期待，踏上了一场沉浸式的城市探索之旅。

昨日，我市首期“乡村少年洛阳行”文化公益活动成功举行，400余名学生满怀好奇与期待，踏上了一场沉浸式的城市探索之旅。

同学们走进汉魏洛阳故城遗址博物馆、格力电器(洛阳)有限公司、龙门实验室、市规划展示馆等处，在一日之间“穿越”古今，全方位感知洛阳的历史文化底蕴、现代产业活力与未来发展规划。

在汉魏洛阳故城遗址博物馆，同学们跟随讲解员，仔细观察一件件瓦当、陶器，聆听文物背后的故事。“原来1000多年前的洛阳就这么了不起！”不时响起的惊叹声中，饱含着他们对家乡悠久文明的由衷敬佩。

最令大家兴奋的是近距离感受“洛阳制造”的魅力。在格力电器(洛阳)有限公司，机器人娴熟弹奏钢琴、智能空调闻声启停——这些电视中才能见到的科技场景真实呈现在眼前，引来阵阵欢呼。精密齿轮制造、高性能滚动轴承加工技术……在龙门实验室，工作人员为大家生动讲解了我市的一些科技成果，激发了同学们对家乡发展的自豪感。

忆往昔辉煌，观今日成就，更要展望未来宏图。在市规划展示馆，历史溯源与未来规划相映成趣，五大都城遗址的厚重历史与城市发展规划的动态沙盘共同勾勒出洛阳的发展脉络。同学们认真观看，眼中充满对未来的美好憧憬。

返程途中，意犹未尽的同学们讨论着所见所闻。“今天我看到了古代的洛阳、现在的洛阳，还有未来的洛阳。我要好好学习，将来也要为家乡发展出力！”朴素的话语，道出大家共同的心声。

本次活动得到洛宁县等9个县(区)部分驻村第一书记、洛阳市“小青柑”助学发展项目及农夫山泉的支持，不仅拓宽了乡村少年的视野，更在同学们心中埋下了梦想的种子。据悉，“乡村少年洛阳行”文化公益活动招募工作仍在持续进行中，还将邀请更多学生参与。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 尚从春 文/图）