伊滨区诸葛社区党员开展义务劳作 共绘“幸福图景”
伊滨区诸葛社区党员开展义务劳作 共绘"幸福图景"
2025.08.28
　　近日，伊滨区诸葛社区党支部书记常永伟的手机消息提示音连成了串。刚刚，他在党小组微信群里发了条消息——“8月底，山上8亩红薯进入关键期，明天咱去地里除草！”

　　“收到！”“我能去！”“算我一个！”……短短几分钟，回复的消息如春芽般冒了出来，很快挤爆了整个对话框，100多人踊跃报名。

　　常永伟笑着把手机揣回兜里，这热度，他早已习惯。

　　时间回到2022年，辖区山上那片闲置的荒地还长着半人高的杂草。“不如种上粮食，给老人们添点嚼用。”支部会上有人提议，得到大家积极响应。

　　从挥锄头开垦的那天起，这片土地就成了党员志愿者们的“责任田”：除草时他们弯腰弓背在地里“绣花”，施肥期大家扛着肥料袋爬坡上坎，收获季镰刀、箩筐摆开阵仗，热闹得像过年。如今，地里的光景好着哩，春天油菜铺成金毯，夏天小麦荡起绿浪，秋天红薯在土里攒着甜。

　　“这块地里的所有收成，都分装成袋送到了社区老人手上。”常永伟笑着说，每次分粮食时，邻社区的人路过都直夸“你们党员真中”，眼里满是羡慕，“这地里不光长粮食，更是孕育了俺们诸葛人拧成绳的那股劲儿，让老人暖心是咱的骄傲！”

　　这份骄傲的背后，是党员志愿者一茬接一茬的接力。从春播到秋收，从开荒到管护，地里的每寸土壤都浸着他们的汗水，而每次劳作召集，总有一群人跑得最勤、干得最实。

　　62岁的马正军常常是群里第一个“报到”的。这些年，他总揣着个旧闹钟，每次义务劳作都定在凌晨5点：“山上露重，早点去能多干点，都是咱自己家的事儿，多干不吃亏。”88岁的贾会琴又在群里“较上了劲”，工作人员私信劝她：“您年纪大，在家歇着就行。”她秒回语音，嗓门亮得很：“我身体好得很！重活干不了，丢苗、捡石头总行吧？这都第七回拦我了，我可不依！”

        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
