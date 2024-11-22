洛阳一企业入围粤港澳大湾区创业大赛复赛

近日，在位于嵩县的河南阡陌桑田科技发展有限公司，由国家级、省级创业导师组成的专业导师团队正对其进行精准赛前指导，助力该企业参加粤港澳大湾区创业大赛复赛。

企业生产车间 洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 摄

近日，在位于嵩县的河南阡陌桑田科技发展有限公司，由国家级、省级创业导师组成的专业导师团队正对其进行精准赛前指导，助力该企业参加粤港澳大湾区创业大赛复赛。

粤港澳大湾区创业大赛是一项全国赛事，设置初赛、复赛、全国总决赛3个环节。经过初赛激烈角逐，河南阡陌桑田科技发展有限公司成功入围复赛，将于本月底奔赴广州，代表洛阳在“食品科技与现代农业”赛道继续征战。

河南阡陌桑田科技发展有限公司是河南省种桑养蚕大户，其创新“小蚕共育+分段养殖”模式，建立起“桑—蚕—茧—丝—绸”全产业链，带动周边农民致富。为助力洛阳优秀创业企业及项目在粤港澳大湾区创业大赛中取得优异成绩，展现我市创新创业风采与实力，市人社局积极发挥桥梁作用，组建强有力的创业导师团，深入企业一线开展专业赛前指导。在指导现场，导师们化身“犀利评委”，从内容结构、时间把控、核心优势凸显等细节给予针对性的点评和改进建议，帮助参赛团队进一步厘清思路、突出亮点，以最佳状态迎接新一轮挑战。

本次大赛主题为“湾创未来 粤聚英才”，共设置人工智能与机器人、集成电路与低空经济、医药健康与生物制造、食品科技与现代农业、现代服务与文化创意等5个赛道。此次复赛，每个赛道各有90个参赛项目参加。预计9月中下旬进行全国总决赛。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 肖锋光)