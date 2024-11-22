按照市委关于巡察工作的有关要求，昨日，市委统战部领导班子召开巡察整改专题民主生活会。市委常委、统战部部长韩治群主持会议并作总结讲话。

市委统战部领导班子对开好这次民主生活会高度重视，会前认真组织学习研讨，广泛征求意见建议，深刻剖析存在问题，认真撰写对照检查材料，为开好民主生活会作了充分准备。会上，市委统战部领导班子作了对照检查，随后班子成员依次作对照检查，并从严开展相互批评，收到了红脸出汗、促进工作的效果。

韩治群强调，要以巡察整改推动进一步落实全面从严治党。切实加强政治建设，充分发挥领导班子“头雁效应”，压实全面从严治党主体责任，健全管党治党体制机制，营造风清气正的良好政治生态。要以巡察整改推动提振干部干事创业精气神。严格落实中央八项规定精神，注重选人用人导向，旗帜鲜明为敢干事、能干事的干部撑腰鼓劲，着力打造一支政治素质过硬、业务能力过硬、工作作风过硬的高素质统战干部队伍。要以巡察整改推动全市统战事业迈上新台阶。引导广大统战成员紧紧围绕贯彻市委的战略部署，积极建言献策、履职尽责，不断谋划工作新思路、探索工作新模式、打造工作新品牌，充分彰显新时代统一战线新作为新担当新形象。

市纪委监委、市委组织部派员到会指导。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 贾萌)