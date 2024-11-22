昨日，全市低效国有资产盘活处置工作推进会召开，深入贯彻落实中央、省、市相关工作要求，总结交流经验，部署下一步任务。

市委常委、常务副市长潘开名出席会议并讲话。他指出，盘活低效国有资产是加强资源统筹、优化经济结构的重要举措，对提升国有资产运营管理水平、保障财政稳健运行等具有重要意义。要提高政治站位，切实增强做好低效国有资产盘活处置的责任感、使命感，进一步摸清资产底数，创新盘活方式，健全工作机制，努力以市场化手段推进盘活处置工作，将更多“沉睡资产”变为“增收活水”。要突出工作重点，聚焦债务风险高、存量资产规模大的重点区域，聚焦建设任务重、负债率高的重点企业，坚持盘活处置依法依规、全面覆盖、协同推进、灵活施策，持续提升工作质效。要加强组织领导，压实各级工作专班责任，强化统筹调度力度，用好激励约束机制，常态化开展专项监督检查，确保低效国有资产盘活处置工作取得扎实成效。

会议通报了全市行政事业单位、国有企业低效国有资产盘活处置进展情况。有关县区和市直部门、市属企业等作了发言。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)