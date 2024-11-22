李少棠：浴血奋战 三负重伤

17岁那年，他辞别父母，投笔从戎，投身于救亡图存的洪流中，历经北伐烽火、西安事变、中条山血战、渡江战役，用鲜血赢得了抗日战争和解放战争的胜利。他就是曾在洛阳第四离职干部休养所离职休养的老兵李少棠。

李少棠是河北徐水人，1912年5月出生，17岁时参加北伐革命军，第二年加入杨虎城的第十七路军三十八军。

1936年12月12日，已担任连长的李少棠，参加了震惊中外的西安事变，促使蒋介石接受了“停止内战，一致抗日”的主张。

抗日战争全面爆发后，三十八军一七七师东渡黄河开赴山西抗战前线，李少棠率领重机枪连全体官兵在临猗县抗击日寇，惨烈的战斗让日寇尸横遍野。战斗中，他被敌军坦克散榴弹击中，身负重伤，血染军衣。

1939年6月，李少棠随部队驻守山西平陆，在保卫中条山的六六战役中，率领全营官兵与日寇浴血奋战，在沟壑之间、枪林弹雨中毙敌无数，阻敌于中条山下。战斗中，无数将士赤血洒战场，他再次身负重伤。

1940年4月，面对日寇飞机、大炮对阵地的连续猛攻，担任营长的李少棠身先士卒率领全营官兵拼死迎战予以还击，击落敌机一架。激战中，他在打击日寇的战场上第三次身负重伤。

1947年，李少棠光荣加入中国共产党，根据冀鲁豫军区城工部指示，进行中原地区地下军事情报搜集工作。他打入国民党十六兵团指挥部、郑州警备司令部警备督查室，为解放军提供了郑州守敌的兵力部署和炮兵阵地图，为郑州解放提供了许多“资料全面、报告及时”的重要情报。

1949年春，长江以北已经解放，解放江南势在必行，解放军急需敌军江防作战计划、兵力部署等重要情报。李少棠临危受命，冒着生命危险，义无反顾地再度潜入龙潭虎穴，在敌军宪兵、特务密布的武汉，以共产党人的胆识和智慧，周旋于国民党军队高层将领之间，巧妙机智地完成了党交给他的艰巨任务，为我党我军解放武汉、打过长江、进军全国作出了重大贡献。

新中国成立后，李少棠继续着自己的戎马生涯，后到洛阳第四离职干部休养所离职休养。在洛阳，李少棠始终牢记初心使命，以老党员、老战士的身份持续发光发热，主动为单位发展建言献策、为青年干部传经送宝，弘扬党的光荣传统和优良作风，赓续红色血脉。

1988年，李少棠荣获中央军委颁发的二级红星功勋荣誉章。1995年，李少棠逝世，享年83岁。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏杨梅）