洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳轴研所伊滨科技产业园即将全面竣工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.28 08:26
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

车间生产忙

　　日前，在洛阳轴研所伊滨科技产业园项目建设现场，施工人员高质高效推进公用系统调试、精装修安装等收尾作业，项目即将全面竣工。

　　“眼下，项目一天一个样儿。”承建单位相关负责人介绍，施工单位持续优化作业预案，统筹实施错峰施工，确保建设进度按预定节点顺利推进。

　　记者从市大攻坚工作领导小组办公室获悉，总投资28亿元的洛阳轴研所伊滨科技产业园项目地处伊滨智慧岛核心区，占地总面积约407亩，共分两期建设，拟将公司总部、检测及试验中心、特种轴承厂房、国家检测中心、17个国家及省部级创新平台、精密轴承业务等迁至该园。

　　轴承被称为“机械的关节”，是现代机械设备中不可缺少的核心基础零部件。作为国内轴承行业领军企业、国家级技术创新示范企业，洛阳轴研所坚持瞄准世界科技前沿、国家经济主战场、国家重大需求等领域，积极推进关键核心技术攻关，大力推进科技成果转化，助力我国轴承产业迈向高精端。

　　“近年来，我国轴承产业发展迅速，市场机遇期加速显现。”洛阳轴研所相关负责人坦言。对照产业链图谱，结合国际国内市场需求，我市将聚焦大型轴承产业链“强链”，做强大型轴承产业；聚焦精密轴承产业链“补链”，做大精密轴承产业。

　　作为省市重点建设项目，洛阳轴研所伊滨科技产业园致力于打造中国高端轴承研发创新中心及高新技术产业化示范基地，加快建设科技创新人才中心和创新高地，助力洛阳做大做强高端轴承产业链。

　　洛阳轴研所相关负责人介绍，眼下，项目一标段生产设备已全部安装到位，车间整体投入试生产；二标段中试车间公用系统调试完成，正在进行生产设备搬迁工作，其余配套单体也已完成全部施工作业；三标段车间已完成主体施工及公用管线安装，正在进行特殊区域的收尾工作。

　　根据规划，产业园中正在建设的河南省轴承创新中心，将瞄准培育高端化、规模化、系列化的轴承产业集群目标，致力于打造一批具有国际竞争力的行业龙头企业，带动全市轴承及基础件产业生产技术水平、智能化水平和核心竞争力全面提升，为洛阳高端轴承产业“向新图强”贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李英惠 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事关充电桩建设！洛阳今年已新建1...
  • 城市道路边可以设置电动自行车充...
  • 洛阳实施城市治理提标工程 助推城...
  • 张玉杰到宜阳县调研产业发展、高...
  • 洛阳轴研所伊滨科技产业园即将全...
  • 全市低效国有资产盘活处置工作推...
  • 局部大雨或暴雨＋短时强降水！洛...
  • 洛阳话中只会说不会写的字 看看你...
  • 洛阳一企业入围粤港澳大湾区创业...
  • 花椒熟了！洛阳20万亩花椒映红乡...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    建设加速！宁德时...
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    洛阳头条
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605