洛阳轴研所伊滨科技产业园即将全面竣工

日前，在洛阳轴研所伊滨科技产业园项目建设现场，施工人员高质高效推进公用系统调试、精装修安装等收尾作业，项目即将全面竣工。

车间生产忙

“眼下，项目一天一个样儿。”承建单位相关负责人介绍，施工单位持续优化作业预案，统筹实施错峰施工，确保建设进度按预定节点顺利推进。

记者从市大攻坚工作领导小组办公室获悉，总投资28亿元的洛阳轴研所伊滨科技产业园项目地处伊滨智慧岛核心区，占地总面积约407亩，共分两期建设，拟将公司总部、检测及试验中心、特种轴承厂房、国家检测中心、17个国家及省部级创新平台、精密轴承业务等迁至该园。

轴承被称为“机械的关节”，是现代机械设备中不可缺少的核心基础零部件。作为国内轴承行业领军企业、国家级技术创新示范企业，洛阳轴研所坚持瞄准世界科技前沿、国家经济主战场、国家重大需求等领域，积极推进关键核心技术攻关，大力推进科技成果转化，助力我国轴承产业迈向高精端。

“近年来，我国轴承产业发展迅速，市场机遇期加速显现。”洛阳轴研所相关负责人坦言。对照产业链图谱，结合国际国内市场需求，我市将聚焦大型轴承产业链“强链”，做强大型轴承产业；聚焦精密轴承产业链“补链”，做大精密轴承产业。

作为省市重点建设项目，洛阳轴研所伊滨科技产业园致力于打造中国高端轴承研发创新中心及高新技术产业化示范基地，加快建设科技创新人才中心和创新高地，助力洛阳做大做强高端轴承产业链。

洛阳轴研所相关负责人介绍，眼下，项目一标段生产设备已全部安装到位，车间整体投入试生产；二标段中试车间公用系统调试完成，正在进行生产设备搬迁工作，其余配套单体也已完成全部施工作业；三标段车间已完成主体施工及公用管线安装，正在进行特殊区域的收尾工作。

根据规划，产业园中正在建设的河南省轴承创新中心，将瞄准培育高端化、规模化、系列化的轴承产业集群目标，致力于打造一批具有国际竞争力的行业龙头企业，带动全市轴承及基础件产业生产技术水平、智能化水平和核心竞争力全面提升，为洛阳高端轴承产业“向新图强”贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李英惠 文/图)