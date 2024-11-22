洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

76岁老人用藏品讲述抗战故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.28 08:37
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
 
抗战时期的瓷器

　　今年76岁的市民麻志强是一名文史爱好者，收藏了大量二十世纪三四十年代的老物件。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，他近日特意整理出与抗日战争相关的藏品，希望通过展览的方式参与纪念活动，提醒人们铭记历史、缅怀先烈。

　　27日上午，在洛龙区大学城社区邻里中心的一间书法工作室里，记者见到了麻志强老人的部分藏品。这些藏品包括抗日战争时期的课本、报纸、画册、日用品，以及写有“打倒日本”“抗日必胜”“抗日救国勿忘国耻”等字样的各类瓷器，还有不少带有抗日主题字样的铜墨盒。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事关充电桩建设！洛阳今年已新建1...
  • 城市道路边可以设置电动自行车充...
  • 洛阳实施城市治理提标工程 助推城...
  • 张玉杰到宜阳县调研产业发展、高...
  • 洛阳轴研所伊滨科技产业园即将全...
  • 全市低效国有资产盘活处置工作推...
  • 局部大雨或暴雨＋短时强降水！洛...
  • 洛阳话中只会说不会写的字 看看你...
  • 洛阳一企业入围粤港澳大湾区创业...
  • 花椒熟了！洛阳20万亩花椒映红乡...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    建设加速！宁德时...
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    洛阳头条
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605