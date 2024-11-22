76岁老人用藏品讲述抗战故事

今年76岁的市民麻志强是一名文史爱好者，收藏了大量二十世纪三四十年代的老物件。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，他近日特意整理出与抗日战争相关的藏品，希望通过展览的方式参与纪念活动，提醒人们铭记历史、缅怀先烈。
今年76岁的市民麻志强是一名文史爱好者，收藏了大量二十世纪三四十年代的老物件。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，他近日特意整理出与抗日战争相关的藏品，希望通过展览的方式参与纪念活动，提醒人们铭记历史、缅怀先烈。
今年76岁的市民麻志强是一名文史爱好者，收藏了大量二十世纪三四十年代的老物件。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，他近日特意整理出与抗日战争相关的藏品，希望通过展览的方式参与纪念活动，提醒人们铭记历史、缅怀先烈。
27日上午，在洛龙区大学城社区邻里中心的一间书法工作室里，记者见到了麻志强老人的部分藏品。这些藏品包括抗日战争时期的课本、报纸、画册、日用品，以及写有“打倒日本”“抗日必胜”“抗日救国勿忘国耻”等字样的各类瓷器，还有不少带有抗日主题字样的铜墨盒。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605