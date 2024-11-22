昨日，市十六届人大常委会第二十二次会议举行第二次全体会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。 昨日，市十六届人大常委会第二十二次会议举行第二次全体会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。 会议表决通过了市人大常委会关于监督饮用水安全，监督推动黑臭水体、恶臭气体治理，监督推动“黄河古都一号旅游公路”洛阳段沿线区域生态保护等决定。会议对促进洛阳特色餐饮高质量发展打造“洛阳味道·2025”专项行动、促进民营经济高质量发展等工作报告及其初审意见进行了满意度测评。会议还表决通过了有关人事事项。 会议指出，人民代表大会制度之所以具有强大生命力和显著优越性，关键在于它深深植根于人民。人大要强化为民意识，牢记“人民”二字，听呼声、勇发声、快消声、赢赞声，确保每一项工作都经得起历史的检验、人民的检验。要主动融入群众听呼声。认真落实吸纳民意汇集民智工作机制，发挥好人大代表工作站、“有事请扫码”等平台作用，主动走近群众，面对面倾听群众呼声，把群众所思、所想、所盼、所愿落实到人大立法、监督、代表、新闻宣传等各项工作中。要敢于维护民利勇发声。围绕群众急难愁盼，发挥好立法、监督作用，以坚决有力的行动守护好民生福祉，让群众感受到制度的力量和人大的担当。要善于解决问题快消声。加大公共服务、生态保护、基层治理等领域法规供给水平，用好快速反应机制，监督推动住宅小区治理、饮用水安全等问题解决。要以人大工作高质量发展赢赞声。坚持把群众满意不满意、高兴不高兴、答应不答应作为工作的出发点，以“四个一流”工作标准，切实把各项工作做到群众心坎上，将好事办实、难事办妥，以实绩实效赢得群众口碑，用“辛苦指数”提升群众的“幸福指数”。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)