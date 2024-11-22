此恨绵绵无绝期（“诗魔”白居易）

明天就是农历七月初七，每逢七夕，人们往往会想到那些有情人，牛郎和织女，张生和崔莺莺，唐玄宗和杨贵妃……“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。

明天就是农历七月初七，每逢七夕，人们往往会想到那些有情人，牛郎和织女，张生和崔莺莺，唐玄宗和杨贵妃……“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”《长恨歌》中，白居易写得如此深情，他心中想着的或许不仅仅是唐玄宗与杨贵妃的旷世绝恋，还有自己和湘灵的那段爱情！

暗相思

在白居易的诗歌中，多次出现一个姑娘的名字——湘灵。

湘灵是谁？

白居易生在河南，十一二岁与家人南下避乱，迁居到徐州符离(今安徽宿州东北)。隔壁邻居家有个可爱的小姑娘，比白居易小几岁。

十四五岁时，白居易寄居越中，旅居苏杭，快二十岁才回到符离的家。他发现，邻家妹妹已长大，变得像天仙一样，禁不住作《邻女》一诗赞美道：“娉婷十五胜天仙，白日姮娥旱地莲。何处闲教鹦鹉语，碧纱窗下绣床前。”

从二十岁起，白居易在符离家中苦读，准备科举考试，其间与邻女湘灵产生了一段深挚的爱情！然而那时讲究门第，白居易家再贫苦，也是官宦之家，他和湘灵注定不可能。

在任校书郎期间，白居易曾南下到符离搬家，这次离开，他终生再未回过符离。告别第二故乡固然不舍，但更令他痛苦的，是与湘灵的分别。

“不得哭，潜别离。不得语，暗相思。两心之外无人知。深笼夜锁独栖鸟，利剑春断连理枝。河水虽浊有清日，乌头虽黑有白时。唯有潜离与暗别，彼此甘心无后期。”

有人认为白居易曾向母亲求娶湘灵，遭到母亲一再拒绝。也有人认为白居易根本不敢让母亲知情，故而在《潜别离》中写他们“潜别离”“暗相思”“两心之外无人知”。无论哪一种，结局都一样，有缘无分！

伤别离

史书里没有记载关于湘灵的只言片语，但白居易在他的诗集里留下了湘灵的名字。

有些诗，他写得明明白白，比如《寄湘灵》：“泪眼凌寒冻不流，每经高处即回头。遥知别后西楼上，应凭栏干独自愁。”又如《冬至夜怀湘灵》：“艳质无由见，寒衾不可亲。何堪最长夜，俱作独眠人。”

因此我们可以猜到，他在《寒闺夜》中思念的是谁：“夜半衾裯冷，孤眠懒未能。笼香销尽火，巾泪滴成冰。为惜影相伴，通宵不灭灯。”二人必定感情甚笃，故而他想她，便知她也在想他，“惆怅时节晚，两情千里同。离忧不散处，庭树正秋风。燕影动归翼，蕙香销故丛。佳期与芳岁，牢落两成空”。在这首《感秋寄远》中，白居易写下深情，亦写下绝望，“佳期”是二人相约之婚期，“芳岁”指二人年龄渐大，总之，希望渺茫，成婚无望！

青少年时期在符离生活十多年，白居易早已将他乡当故乡，每当思乡之际，他也会思念远方的人，其中也有湘灵吧？这夜，窗外秋雨缠绵，他提笔写下：“我有所念人，隔在远远乡。我有所感事，结在深深肠。乡远去不得，无日不瞻望。肠深解不得，无夕不思量。况此残灯夜，独宿在空堂……”

长恨歌

公元806年春，白居易制举登第，授盩厔(Zhōu zhì，今陕西周至)县尉。在这里，他结交了新朋友王质夫、陈鸿等人。

王质夫是山东琅琊人，隐居于终南山下的蔷薇涧，很多年后白居易作诗《寄王质夫》，回忆二人初识那年，“春寻仙游洞，秋上云居阁。楼观水潺潺，龙潭花漠漠。吟诗石上坐，引酒泉边酌”。白居易应该跟王质夫说过不少心里话，或许还给他看过自己写的那些诗。

这年冬天，白居易与王质夫、陈鸿同游仙游寺。仙游寺离马嵬驿很近，而马嵬事变就发生在距离他们五十年前。谈起天宝遗事，大家感慨唏嘘，忽然，王质夫举起酒杯，对白居易说：“玄宗和杨贵妃的故事稀世罕见，如果没有一个‘出世之才’把它写下来，恐将不为后人所知，而你‘深于诗，多于情’，试着写首诗如何？”王质夫这一劝，竟劝出千古绝唱《长恨歌》！

《长恨歌》固然有讽谕诗的性质，但其首要主题还是爱情。此恨并非仇恨，而是遗恨，白居易何尝没有在诗中寄寓他错失湘灵的遗恨？

十年后，梅雨时节，江州司马白居易在院中晒服饰器用。他拿起一双从故乡带来的旧鞋，睹物思人，“昔赠我者谁，东邻婵娟子。因思赠时语，特用结终始。永愿如履綦(qí，鞋带)，双行复双止。自吾谪江郡，漂荡三千里。为感长情人，提携同到此。今朝一惆怅，反覆看未已。人只履犹双，何曾得相似。可嗟复可惜，锦表绣为里……”我猜他会忍不住再次吟诵《长恨歌》的结尾：“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）