洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玉杰到宜阳县调研产业发展、高标准农田建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.27 23:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

张玉杰到宜阳县调研产业发展、高标准农田建设工作
靠前跟踪服务确保项目尽快投产
因地制宜布局推动农业提质增效

　　27日，市长张玉杰深入宜阳县的项目一线、企业车间、田间地头，调研产业发展和高标准农田建设工作。

　　洛阳航空航天智创产业园是省、市重点项目，即将建成投产。张玉杰详细了解设备安装调试、投产前准备等情况。他强调，市、县相关部门要切实增强服务主动性，认真梳理企业反映的问题和诉求，紧盯时间节点和关键环节，靠前服务、精准保障，确保项目早投产、早见效。要发挥龙头企业带动作用，引育一批上下游产业链、供应链企业，加大本地化配套力度，在优质存量上持续做大增量，培育航空新质生产力，打造航空装备产业集群。

　　河南前进科化集团是国家定点生产民用爆破器材的骨干企业。张玉杰深入电子雷管生产车间等处，了解企业产品升级、技术改造、安全监管等情况，协调解决企业生产经营中的具体事项。张玉杰鼓励企业坚定发展信心、顺应市场趋势，加强创新引领和技术攻关，持续推进产线技术升级改造，推出更多具有核心技术和成本优势的产品，积极参与行业规范制定、技能鉴定等工作，不断提升安全管理水平，推动企业高质量发展。

　　“水从哪里来？”“灌溉用水成本高不高？”“每亩能增加多少收益？”……张玉杰深入盐镇镇大寨村的高标准农田，查看智慧滴灌、管网运行、后续管护等情况，了解麦椒套种、烟薯轮作、助农增收等情况。他强调，要抢抓当前高标准农田建设的政策机遇，按照适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的标准，因地制宜布局，科学精准谋划，算好投入产出比，不断夯实粮食安全基础。要更加注重助农增收致富，集中连片有序推进土地流转，积极推广间作套种模式，大力发展辣椒等特色种植，有效带动农户增收、农业增效。要积极探索市场化路径，创新投资运营模式，引进和培育农业产业化龙头企业，发展新型农业经营主体，做优做强特色农产品精深加工，为乡村全面振兴注入强劲动力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳黄河公铁大桥首个主墩钻孔桩...
  • 局部大雨、暴雨！洛阳最新天气预...
  • 江凌调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民注意！事关公积金账户变动
  • 牡丹大道部分路段路面不平 洛阳市...
  • 展签上的生僻字能否加注拼音？二...
  • 实施交通管理措施！涉及汉魏故城...
  • 洛阳市2025年新闻发言人名单公布
  • 覆盖交通、教育等多个领域！十个...
  • 国花路社区健身中心建成投用
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    建设加速！宁德时...
    新安县：建设“四...
    “洛阳造”多功能...
    国花路社区健身中...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605