张玉杰到宜阳县调研产业发展、高标准农田建设工作

靠前跟踪服务确保项目尽快投产

因地制宜布局推动农业提质增效

27日，市长张玉杰深入宜阳县的项目一线、企业车间、田间地头，调研产业发展和高标准农田建设工作。

洛阳航空航天智创产业园是省、市重点项目，即将建成投产。张玉杰详细了解设备安装调试、投产前准备等情况。他强调，市、县相关部门要切实增强服务主动性，认真梳理企业反映的问题和诉求，紧盯时间节点和关键环节，靠前服务、精准保障，确保项目早投产、早见效。要发挥龙头企业带动作用，引育一批上下游产业链、供应链企业，加大本地化配套力度，在优质存量上持续做大增量，培育航空新质生产力，打造航空装备产业集群。

河南前进科化集团是国家定点生产民用爆破器材的骨干企业。张玉杰深入电子雷管生产车间等处，了解企业产品升级、技术改造、安全监管等情况，协调解决企业生产经营中的具体事项。张玉杰鼓励企业坚定发展信心、顺应市场趋势，加强创新引领和技术攻关，持续推进产线技术升级改造，推出更多具有核心技术和成本优势的产品，积极参与行业规范制定、技能鉴定等工作，不断提升安全管理水平，推动企业高质量发展。

“水从哪里来？”“灌溉用水成本高不高？”“每亩能增加多少收益？”……张玉杰深入盐镇镇大寨村的高标准农田，查看智慧滴灌、管网运行、后续管护等情况，了解麦椒套种、烟薯轮作、助农增收等情况。他强调，要抢抓当前高标准农田建设的政策机遇，按照适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的标准，因地制宜布局，科学精准谋划，算好投入产出比，不断夯实粮食安全基础。要更加注重助农增收致富，集中连片有序推进土地流转，积极推广间作套种模式，大力发展辣椒等特色种植，有效带动农户增收、农业增效。要积极探索市场化路径，创新投资运营模式，引进和培育农业产业化龙头企业，发展新型农业经营主体，做优做强特色农产品精深加工，为乡村全面振兴注入强劲动力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)