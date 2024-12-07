洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳实施城市治理提标工程 助推城市品质提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.27 19:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昔日略显杂乱的绿化带，如今豁然开朗，成为一片通透的带状绿廊。漫步其中，但见疏林草地、芳草如茵，满目皆是盎然生趣，一份舒适之感沁人心脾。

　　近日，随着正大广场周边改造持续推进，焕然一新的园林绿化景观让市民眼前一亮。

　　城市外在“颜值”的改善、内在“气质”的提升，是提升居民生活品质的重要保证。全市城市提质工作会议提出，洛阳将实施城市治理提标工程，进一步加强环卫保洁、治理乱停乱放、提升绿化养护、管理占道经营等，助推城市品质提升，让城市绿意盎然、更加整洁。

　　27日，洛邑古城景区游人如织。在景区周边道路上，环卫工人们时刻注意着垃圾情况，一旦发现有垃圾堆积，立刻上前清理。“景区人流量比较大，垃圾较多，是环卫保洁的重中之重。”市城管局环卫中心相关负责人介绍。

　　环境卫生是城市形象的一部分，也是城市的“脸面”。良好的环境卫生，离不开环卫部门的精细化管理和清扫。按照市委市政府工作部署，洛阳不仅将加强环卫保洁力度，还要健全对各县区的监督指导，进一步夯实城市洁净根基。

　　尤其是针对龙门石窟、白马寺、洛邑古城等景区周边，洛阳将实地排查清扫保洁、生活及餐厨垃圾收运、公厕管理情况，强化重点区域精准保洁质量。同时，指导属地环卫部门制定“一点一策”应对方案与长效机制，提前储备保洁人员、清扫设备、垃圾收运车辆等物资，确保高峰时段环境卫生“高效清扫、即时清运、持续整洁”，维护景区周边良好环境形象。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳黄河公铁大桥首个主墩钻孔桩...
  • 局部大雨、暴雨！洛阳最新天气预...
  • 江凌调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民注意！事关公积金账户变动
  • 牡丹大道部分路段路面不平 洛阳市...
  • 展签上的生僻字能否加注拼音？二...
  • 实施交通管理措施！涉及汉魏故城...
  • 洛阳市2025年新闻发言人名单公布
  • 覆盖交通、教育等多个领域！十个...
  • 国花路社区健身中心建成投用
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605