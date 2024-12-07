洛阳实施城市治理提标工程 助推城市品质提升

昔日略显杂乱的绿化带，如今豁然开朗，成为一片通透的带状绿廊。漫步其中，但见疏林草地、芳草如茵，满目皆是盎然生趣，一份舒适之感沁人心脾。

昔日略显杂乱的绿化带，如今豁然开朗，成为一片通透的带状绿廊。漫步其中，但见疏林草地、芳草如茵，满目皆是盎然生趣，一份舒适之感沁人心脾。

近日，随着正大广场周边改造持续推进，焕然一新的园林绿化景观让市民眼前一亮。

城市外在“颜值”的改善、内在“气质”的提升，是提升居民生活品质的重要保证。全市城市提质工作会议提出，洛阳将实施城市治理提标工程，进一步加强环卫保洁、治理乱停乱放、提升绿化养护、管理占道经营等，助推城市品质提升，让城市绿意盎然、更加整洁。

27日，洛邑古城景区游人如织。在景区周边道路上，环卫工人们时刻注意着垃圾情况，一旦发现有垃圾堆积，立刻上前清理。“景区人流量比较大，垃圾较多，是环卫保洁的重中之重。”市城管局环卫中心相关负责人介绍。

环境卫生是城市形象的一部分，也是城市的“脸面”。良好的环境卫生，离不开环卫部门的精细化管理和清扫。按照市委市政府工作部署，洛阳不仅将加强环卫保洁力度，还要健全对各县区的监督指导，进一步夯实城市洁净根基。

尤其是针对龙门石窟、白马寺、洛邑古城等景区周边，洛阳将实地排查清扫保洁、生活及餐厨垃圾收运、公厕管理情况，强化重点区域精准保洁质量。同时，指导属地环卫部门制定“一点一策”应对方案与长效机制，提前储备保洁人员、清扫设备、垃圾收运车辆等物资，确保高峰时段环境卫生“高效清扫、即时清运、持续整洁”，维护景区周边良好环境形象。