百步穿杨！洛阳市十五运会射击射箭比赛鸣金

8月27日，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会射击比赛、射箭比赛鸣金收兵。

本次比赛为期三天，分别在洛阳市体育中心射击馆、射箭场举行。射击是洛阳传统优势竞技项目，成绩长期位居全省前列，近年来屡次包揽全省冠军赛、锦标赛的奖牌榜和总分“双料第一”，为省队和国家队输送了一批优秀人才。

本届市运会射击比赛共设20个小项，其中一半为光电射击项目，旨在通过这一门槛相对较低的项目，激发各县区的参与热情，让更多孩子接触到射击项目，促进射击运动普惠发展，发掘更多优秀后备人才。作为明年省运会前的一次大考，市运会射击比赛还承担了以赛代练，检验近期夏训成果的目的，通过实战比赛，调动选手们勇创佳绩的信心。全市7个县区代表队的167人参加射击比赛。经过角逐，洛龙区队获得9枚金牌，西工区队获得5枚金牌，宜阳县队获得3枚金牌，老城区队、涧西区队和嵩县队分别获得1枚金牌。