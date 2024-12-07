花椒熟了！洛阳20万亩花椒映红乡村致富路

麻！花椒树遍植沟岭林坡，山野的空气中弥散着清新浓郁、沁人心脾的椒香。红！钻进花椒林，红彤彤的花椒果实一串串、一簇簇挂满枝头，喜庆的丰收景象扑面而来。忙！椒农田间采收，经纪地头交易、工厂分拣加工，种、加、销形成了产业“一条龙”。

秋意渐浓，正是花椒成熟收获的季节。在洛阳城西的鸦岭、锦屏、香鹿山一带，漫山尽是花椒树，满树皆是串串红，所见、所闻、所感，构成了一幅“因椒而富”的振兴图景。

“今年格外旱，花椒却是个‘大年’。”临近晌午，天蒙蒙亮就下地的鸦岭王庄村种植大户牛孟良已经摘了满满两竹篮。抓一把送到鼻尖，粒大饱满、麻味十足。

花椒树浑身是刺，稍不留神就会被扎，而且认准一棵树就要一口气摘完。因此，采收花椒是体力活，也是技术活，更是耐心活。

走出地头，不远处就有许多开着三轮车、小货车收购花椒的经纪人。“这两年，花椒的行情虽不及最红火的时候，但比起传统种植，收益还是要高出许多，一亩地保底有2000元的收成。”花椒经纪人范存伟坦言。

议价、过秤、付讫，椒出手，钱到手。牛孟良一清早采收的40斤鲜椒卖了200多元。“咱的花椒好，他的价格公道，地头直接换钱！”把叠好的现金揣进兜里，牛孟良布满汗珠的脸上露出笑意。

放眼望，在主要花椒产区，“牛孟良的喜悦”遍布山梁。据市林业部门统计，经过多年发展，全市花椒种植规模超过20万亩，成为重要的林业产业和富民产业。每至采收时节，处处皆是采收、交易的繁忙场景。

花椒产业脱颖而出并非偶然。

审视豫西，丘陵广布，十年九旱，传统农业往往广种薄收、效益低下。然而，“一枚硬币有两面”，洛阳农村的集体林地面积普遍较大，发展特色林业产业空间广阔。

在此背景下，更加耐旱耐瘠薄的花椒成为浅山丘陵旱作区产业发展的重要选择。“我们考察过灵宝大枣、临潼石榴等外地产业的发展经验，也观摩过洛宁苹果、嵩县皂角等本地产业的培育成果，最终结合气候土壤条件和群众种植习惯，确定了花椒产业。”王庄村党支部书记李雪花说。

万事开头难。前些年，为激发群众发展特色林业产业的积极性，林业部门和县乡两级普遍出台了支持政策，通过“财政奖补、免费供苗”“党员带头、群众参与”等方式，利用荒山、林坡等空间发展花椒种植。在产业发展初期，各地积极推行花椒与花生、红薯、药材等矮秆作物间作模式，实现了种植收益“长短结合”

曾经，土里刨食“吃不饱”。现在，人换了观念，山换了种法，全市主要花椒种植基地均已进入盛果期，乡亲们也从中尝到了甜头。

种出好花椒靠精耕细作，卖出好价钱要靠精深加工。走进洛阳铮铮种植专业合作社的加工车间，机械轰鸣、椒香四溢。经过烘干、分拣、色选、装袋等工序，“身价倍增”的精品花椒批量销往全国各地，成功进入食品、药品领域龙头企业的供应链。目前，全市花椒基本实现了产地初加工。

“小花椒孕育大产业、映红致富路。”洛阳市林业局负责人表示，下一步我市将坚持生态产业化、产业生态化，持续挖掘林地空间潜力，加快推进花椒品种培优、品质提升、品牌打造，不断提升洛阳花椒产业质量效益和竞争力，更好为乡村振兴“增香添味”。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 柏珍珍 文/图）