洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

花椒熟了！洛阳20万亩花椒映红乡村致富路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.27 19:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　麻！花椒树遍植沟岭林坡，山野的空气中弥散着清新浓郁、沁人心脾的椒香。

　　红！钻进花椒林，红彤彤的花椒果实一串串、一簇簇挂满枝头，喜庆的丰收景象扑面而来。

　　忙！椒农田间采收，经纪地头交易、工厂分拣加工，种、加、销形成了产业“一条龙”。

　　秋意渐浓，正是花椒成熟收获的季节。在洛阳城西的鸦岭、锦屏、香鹿山一带，漫山尽是花椒树，满树皆是串串红，所见、所闻、所感，构成了一幅“因椒而富”的振兴图景。

　　“今年格外旱，花椒却是个‘大年’。”临近晌午，天蒙蒙亮就下地的鸦岭王庄村种植大户牛孟良已经摘了满满两竹篮。抓一把送到鼻尖，粒大饱满、麻味十足。

　　花椒树浑身是刺，稍不留神就会被扎，而且认准一棵树就要一口气摘完。因此，采收花椒是体力活，也是技术活，更是耐心活。

　　走出地头，不远处就有许多开着三轮车、小货车收购花椒的经纪人。“这两年，花椒的行情虽不及最红火的时候，但比起传统种植，收益还是要高出许多，一亩地保底有2000元的收成。”花椒经纪人范存伟坦言。

　　议价、过秤、付讫，椒出手，钱到手。牛孟良一清早采收的40斤鲜椒卖了200多元。“咱的花椒好，他的价格公道，地头直接换钱！”把叠好的现金揣进兜里，牛孟良布满汗珠的脸上露出笑意。

　　放眼望，在主要花椒产区，“牛孟良的喜悦”遍布山梁。据市林业部门统计，经过多年发展，全市花椒种植规模超过20万亩，成为重要的林业产业和富民产业。每至采收时节，处处皆是采收、交易的繁忙场景。

　　花椒产业脱颖而出并非偶然。

　　审视豫西，丘陵广布，十年九旱，传统农业往往广种薄收、效益低下。然而，“一枚硬币有两面”，洛阳农村的集体林地面积普遍较大，发展特色林业产业空间广阔。

　　在此背景下，更加耐旱耐瘠薄的花椒成为浅山丘陵旱作区产业发展的重要选择。“我们考察过灵宝大枣、临潼石榴等外地产业的发展经验，也观摩过洛宁苹果、嵩县皂角等本地产业的培育成果，最终结合气候土壤条件和群众种植习惯，确定了花椒产业。”王庄村党支部书记李雪花说。

　　万事开头难。前些年，为激发群众发展特色林业产业的积极性，林业部门和县乡两级普遍出台了支持政策，通过“财政奖补、免费供苗”“党员带头、群众参与”等方式，利用荒山、林坡等空间发展花椒种植。在产业发展初期，各地积极推行花椒与花生、红薯、药材等矮秆作物间作模式，实现了种植收益“长短结合”

　　曾经，土里刨食“吃不饱”。现在，人换了观念，山换了种法，全市主要花椒种植基地均已进入盛果期，乡亲们也从中尝到了甜头。

　　种出好花椒靠精耕细作，卖出好价钱要靠精深加工。走进洛阳铮铮种植专业合作社的加工车间，机械轰鸣、椒香四溢。经过烘干、分拣、色选、装袋等工序，“身价倍增”的精品花椒批量销往全国各地，成功进入食品、药品领域龙头企业的供应链。目前，全市花椒基本实现了产地初加工。

　　“小花椒孕育大产业、映红致富路。”洛阳市林业局负责人表示，下一步我市将坚持生态产业化、产业生态化，持续挖掘林地空间潜力，加快推进花椒品种培优、品质提升、品牌打造，不断提升洛阳花椒产业质量效益和竞争力，更好为乡村振兴“增香添味”。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 柏珍珍 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳黄河公铁大桥首个主墩钻孔桩...
  • 局部大雨、暴雨！洛阳最新天气预...
  • 江凌调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民注意！事关公积金账户变动
  • 牡丹大道部分路段路面不平 洛阳市...
  • 展签上的生僻字能否加注拼音？二...
  • 实施交通管理措施！涉及汉魏故城...
  • 洛阳市2025年新闻发言人名单公布
  • 覆盖交通、教育等多个领域！十个...
  • 国花路社区健身中心建成投用
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605