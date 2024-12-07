事关充电桩建设！洛阳今年已新建102个公共充电站

近日，在洛阳龙门石窟西北服务区智能停车场，来自安徽的游客刘女士刚停好车，便熟练地将充电枪接入自己的新能源汽车。“这下可以踏实逛景区了。”她笑着说。

随着新能源汽车普及加速，充电基础设施能否满足车主需求，已成为影响出行体验的关键环节。然而，在实际使用中，充电桩的数量、布局、效率与管理水平，是否能够跟上新能源车辆增长的脚步？

记者调查了解到，近年来洛阳市积极推进充电桩建设，覆盖范围从无到有、服务从有到优，车主们的“里程焦虑”得到实质性缓解。

年底前实现城市区A级景区充电设施全覆盖

当清晨的阳光唤醒龙门山色，一辆辆外地新能源汽车陆续驶入龙门石窟西北服务区智能停车场——它们不仅在此短暂“小憩”，更要“吃饱喝足”。

“远看是遮阳棚，其实是光伏板。”停车场运营方负责人介绍，车位上方的光伏板组成了停车场的“能量站”，晴天收集光能，夜晚释放电能，形成集光伏、储能、充放电与在线监测于一体的智能充电系统。

“通过光伏接入，既消纳新能源发电，又降低电站电力成本，实现能源循环利用。”该负责人表示，车主在充电时还可实时查看电池健康状态。该站自今年6月底投入运营，配备30个快充桩和96个慢充桩，一定程度上缓解了景区周边的充电压力。

沿龙门大道向北，在孟津区文昌路的孟津区示范性集中式公用充电站内，直流与交流充电区几乎“座无虚席”。

“该站临近国道、省道，是许多长途车辆、货运车和出租车的必经补给点。”充电站工作人员介绍，站内除提供充电服务外，还支持免费上网、休息、热水、购物等便民功能，着力打造“充电+”生态。

让新能源车主真正实现远行“无忧”，我市正持续加大在热门景区、商圈、交通枢纽等关键区域的公共充电设施建设力度。按照规划，到2025年底，我市城市区所有A级旅游景区充电设施将实现全覆盖，进一步缓解新能源车主的“里程焦虑”与“排队困扰”。