局部大雨或暴雨＋短时强降水！洛阳强对流天气将再次来袭

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压和中低层弱切变线的共同影响，我市多阵雨、雷阵雨天气，气温较前期有所下降。

具体预报如下： 今天夜里：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，局部有大雨或暴雨并伴有短时强降水等强对流天气。 28日(周四)：多云间阴天，有阵雨、雷阵雨，局部有暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温24℃～34℃。 29日(周五)：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，气温22℃～32℃。 30日(周六)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，气温21℃～28℃。 31日(周日)：多云到晴天，气温20℃～32℃。 9月1日(周一)：晴天间多云，气温19℃～32℃。 9月2日(周二)：晴天转多云，局部有阵雨、雷阵雨，气温23℃～31℃。 9月3日(周三)：多云，有阵雨、雷阵雨，气温23℃～30℃。⑥