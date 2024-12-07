十城纪影 | 洛阳20幅影像今日上线！共赴十城视觉之约

当熹微晨光拂过龙门石窟微笑的佛首，属于洛阳的光影故事，正借由镜头跨越山海，与更多城市的风景相遇。

今日，洛阳市摄影家协会特别推出“聚焦时代·十城影纪”——十省十市摄影联盟活动(洛阳专场线上作品展)，本次共挑选出20幅作品正式亮相，邀您透过镜头，读懂这座城的厚重与鲜活。

此次展览由山西省晋城市、天津市静海区、山东省青岛市、辽宁省沈阳市、河南省洛阳市、湖南省张家界市、福建省漳州市、浙江省绍兴市、陕西省榆林市、青海省海东市十座城市携手打造。8月27日—31日，活动首站将在晋城拉开帷幕。

在这场跨越地理界限的视觉远征中，每座城市都是独特的“讲述者”。洛阳的20幅作品，从龙门石窟的千年禅意到伊洛河畔的现代风光，从老城街巷的烟火气到文旅火爆出圈的新活力，再到黄河流域高质量发展的生动实践，以多元视角勾勒出城市的自然风光、人文底蕴与发展新貌。它们既是洛阳的“影像名片”，也是十城“视觉交响”中不可或缺的篇章——与晋城的太行风骨、天津静海的运河风情、青岛的海滨浪漫、沈阳的工业记忆、张家界的奇山秀水、漳州的滨海古韵、绍兴的江南烟雨、榆林的塞北豪情、海东的高原壮阔相映成趣，共同编织出中华文明“统一性、包容性、创新性、差异性”的生动图谱。

我们期待，这些影像能成为沟通的桥梁：让洛阳与其他九城隔空“相见”，让屏幕前的您，既能读懂洛阳的故事，也能透过十城影像，看见不同地域、不同纬度的中国之美，感受时代发展的蓬勃脉动。

本次晋城地区活动由中共晋城市委宣传部、晋城市文联、晋城市文旅局、晋城市网信办共同主办，晋城市摄影家协会承办。

现在，就请翻阅洛阳的20幅影像作品，开启这场跨越十城的视觉旅程，让文化在交流中绽放更耀眼的光芒！

《龙门奉先寺》高均海/摄

《黄河之水天上来》高均海/摄

《佑尊者》曾宪平/摄

《古刹精灵》王煜文/摄

《汉服时代》王煜文/摄

《华灯初上洛邑古城》王煜文/摄

《盛世又见盛唐》王煜文/摄

《天河》韦海涛/摄

《黄河岸边摘花忙》段万卿/摄

《运河古今》段万卿/摄

《西泰山飞瀑》李景堂/摄

《咱村有戏》李景堂/摄

《烟花映湖百花贺岁》张书栋/摄

《悠悠禅境》杜培兵/摄

《金鼎云涌》刘玉乐/摄

《暮色古都》王丽/摄

《云腾牡丹阁》徐淑丽/摄

《古都霓裳》孔庆海/摄

《花田使者：为乡村振兴代言》朱雨云/摄

《花间绮梦古意相逢》褚宏远/摄

