抢抓风口！洛阳铝箔“双拳出击”造就“双料冠军”

同样银光闪闪，同样薄如蝉翼。

近日，中铝铝箔(洛阳)有限公司一片火热，随着车间内4台轧机一字排开运转不停，历经轧制、分切、退火等工序，一卷卷铝材陆续“瘦身”为多种规格的高端铝箔，从0.04毫米的极致轻薄，到0.055毫米的“零针孔”高科技，款款产品驶向下游，即将作为药品包装、新能源电池领域的关键材料发挥重要作用。

“目前我们最核心的产品就是药用铝箔和新能源软包电池铝箔，两者供不应求，按照客户年度供货计划正加紧生产，整体生产已排至年底。”铝箔车间副主任张少锋自豪地说。

其中，药用铝箔是传统强项——于2005年建成投产的洛阳铝箔，依托院所联动、技术积累和省药箔材料及加工工程技术研究中心等科创载体建设，其研制的PTP药用铝箔已连续15年市场占有率位居国内第一，药用铝箔年产量由最初的7000吨提升至20000吨，企业由此接连斩获高新技术企业、河南铝板带箔加工十强企业、省单项冠军企业等荣誉。

在此基础上，洛阳铝箔不断创新突破，于近年推出的“超软高质感纯铝药用箔”，专用于抗癌药物等高档药品包装，解决了常规铝箔柔软度不足、易破裂等包装难题，在保证低强度的同时具备良好的延展性，目前已实现独家批量生产，成功配套拜耳、阿斯利康等高端医药品牌产品。