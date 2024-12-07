城市道路边可以设置电动自行车充电桩吗？洛阳市城市管理局回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：城市道路边可以设置电动自行车充电桩吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：城市道路边可以设置电动自行车充电桩吗？

洛阳城市管理局回复：两轮电动自行车充电设施是由多部门依据职责分工协同推进。两轮电动自行车充电设施的整体规划、布局及建设、管理等，分别由发改、住建、规划、消防、应急、电力、公安交警等多部门根据城市发展实际和市民需求，共同研究制定方案并协同实施。

依据《城市道路管理条例》，城管部门主要是对城市道路的使用进行规范管理，禁止擅自占用城市道路人行道设置各类设施，防止违规占用等行为影响城市正常运转。

城市道路的主要功能是保障行人和车辆的安全、有序通行，其空间规划需统筹考虑交通疏导、消防通道畅通、无障碍设施保护、电力接入及设备维护、安全管理等复杂问题，若在道路随意布设两轮电动自行车充电桩，会压缩行人通行空间，影响道路正常使用秩序，甚至带来消防安全隐患。

>>>点击查看原帖⑥