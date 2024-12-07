幼升小、小升初，个税子女教育专项附加扣除如何衔接？操作指南来了

当下正值升学季，从幼升小、小升初到高中升大学，各教育阶段衔接期来临。不少家长关注个税子女教育专项附加扣除信息如何填报，洛报融媒记者从洛阳市税务局获悉，该扣除政策已实现从3周岁到博士的全教育阶段覆盖，不同升学场景下填报方式有所不同，以下为详细操作攻略，助家长轻松完成填报。

当下正值升学季，从幼升小、小升初到高中升大学，各教育阶段衔接期来临。不少家长关注个税子女教育专项附加扣除信息如何填报，洛报融媒记者从洛阳市税务局获悉，该扣除政策已实现从3周岁到博士的全教育阶段覆盖，不同升学场景下填报方式有所不同，以下为详细操作攻略，助家长轻松完成填报。

一、基本政策：四类教育阶段全覆盖，扣除标准明确

目前，子女教育专项附加扣除涵盖四类教育阶段，具体范围如下：

1.学前教育：年满3周岁至小学入学前(不包含0—3岁阶段)；

2.义务教育：小学、初中教育；

3.高中阶段教育：普通高中、中等职业、技工教育；

4.高等教育：大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生教育。

扣除标准方面，每名子女每月可定额扣除2000元，切实减轻家庭教育支出压力。扣除方式由父母自主选择：既可由其中一方按扣除标准的100%全额扣除，也可由双方分别按扣除标准的50%扣除。需注意的是，扣除方式选定后，一个纳税年度内不得变更。

二、分场景操作：不同升学阶段填报步骤详解

(一)学前教育阶段：子女满3周岁即可填报

当子女年满3周岁至上小学前，家长可申报学前教育阶段扣除，扣除期间为子女年满3周岁当月至小学入学前一月。具体操作步骤如下：

1.登录个人所得税App，点击下方【办&查】—【专项附加扣除】—【子女教育】，选择扣除年度(如2025年)，点击【准备完毕，进入填报】；

2.确认“基本信息”(本人信息、配偶信息，无配偶可不填配偶信息)无误后，点击【下一步】进入“教育信息”填写界面，【当前受教育阶段】选择“学前教育阶段”，【当前受教育阶段开始时间】选择子女年满3周岁当月，点击【下一步】；

3.选择“扣除比例”(100%全额扣除或50%分摊扣除)和“申报方式”(通过扣缴义务人申报，即任职单位逐月扣除；或年度自行申报，即年度汇算时汇总扣除)，提交即可。

税务部门温馨提示：子女出生至满3周岁的前一个月，家长可享受3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除，满3周岁后可无缝衔接享受子女教育专项附加扣除。