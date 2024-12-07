“前端引流+后端变现”！洛阳激活新电商生态

26日晚上8点，城市渐静，洛阳引科传媒的直播间却正迎来一天中最热闹的时刻。

“各位毛孩子家长注意了！尤其是养柯基、法斗和老年犬的家长——”宠物营养师一边手持宠物软骨素，一边说，“关键成分是葡萄糖胺和硫酸软骨素，不是钙片！不能乱补！”

弹幕飞快滚动：“髌骨脱位二级能吃吗？”“六个月小猫需要补吗？”“上次买了，我家挑食怪居然肯吃！”……实时互动与交易数据在电子屏上不断跃动。镜头之外，24岁的引科传媒总经理姜纪元注视着这一切，嘴角泛起笑意。

尽管毕业不久，姜纪元已在新电商领域摸索了3年。2022年，他从短视频内容起步；2024年，他看准宠物经济赛道，果断切入直播电商。

“直播的魅力在于即时信任。”他说道，“专业讲解+实时答疑+真实反馈，共同构成了强大的信任场。”他从一部手机起步，如今已与本土宠物保健品牌达成深度合作，携手将“洛阳宠物健康配方”推向全国。

几乎同一时间，不远处的河南钢美科技有限公司展厅依然灯火通明。总经理肖瑞正在一组刚下线的宠物钢制家具前细致检查。产品线条利落、表面处理细腻，在灯光下泛着冷冽的金属光泽。“这是我们今年开拓的新赛道——宠物家具，不久前刚在广交会亮相。”

从宠物睡舱到多功能食品收纳柜，钢美科技依托本地成熟的钢制家具产业链，敏锐捕捉到宠物家居市场的需求缺口，迅速推出系列化、定制化产品，成功签约东南亚、中东等多国客商。

“我们从‘等订单’变成了‘创需求’，从新电商赛道再出发。”肖瑞说，团队还自主组建了短视频团队，每月在京东、小红书等平台推出10余条创意视频，不仅展示产品功能，更将车间生产、研发测试的过程透明呈现，直接对话终端消费者，精准捕捉市场动向。

无论是直播间里热卖的宠物保健品，还是工厂中精益智造的宠物家具，其背后都是洛阳正在迅速崛起的新电商生态。