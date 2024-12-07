“石”在精彩！北朝“文化混血儿”出自洛阳

在汉魏洛阳故城遗址博物馆精品厅内，一套形制特殊、雕刻精美的石床静置于特制展柜中，自展出以来便持续吸引着学界与公众的广泛关注。

石刻子母阙围屏石棺床

在汉魏洛阳故城遗址博物馆精品厅内，一套形制特殊、雕刻精美的石床静置于特制展柜中，自展出以来便持续吸引着学界与公众的广泛关注。它正是2022年度河南省五大考古新发现之一——孟津朱仓北朝墓地项目出土的代表性文物石刻子母阙围屏石棺床。

2022年10月，为配合基础设施建设，洛阳市考古研究院在孟津区平乐镇朱仓村进行考古勘探时，发现一处由3座墓葬组成的北朝家族墓地。在项目负责人、洛阳市考古研究院研究馆员刘斌的带领下，考古团队发现了两套围屏石棺床及完整的墓葬形制与随葬器物。根据这些遗物初步判断，这3座墓葬的年代应为北魏末年至东魏时期。

北朝指中国南北朝时期存在于北方的5个朝代，包括北魏、东魏、西魏、北齐和北周。其中北魏为鲜卑拓跋部所建立。

刘斌介绍，目前全球博物馆收藏的同类石棺床约有20套，多数收藏于海外，且大多并非经科学考古发掘出土。而朱仓北朝墓地出土的这两套石棺床，不仅出土地点明确，考古背景完整，更为研究北朝丧葬制度与社会习俗提供了极为珍贵的第一手材料。

在两套石棺床中，M260出土的一套尤为特殊。其前部设有一对石质子母阙——这类高等级礼仪性建筑构件出现于墓葬中，极为罕见。石棺床四周立有4块屏风，每块屏风上雕刻3幅浮雕，共12幅，局部仍可见涂朱与贴金痕迹。除其中一幅图案疑似男性墓主人形象外，其余内容为“郭巨埋儿”“秋胡戏妻”“临深履薄”等孝子、列女、高士题材故事，以及墓主出行仪仗场景。棺床外侧另有11幅图案，以畏兽等神怪异兽为主题；床腿两侧雕饰狮子，中间为兽面纹样。刘斌说，石棺床并非汉民族传统葬具，其起源与鲜卑民族密切相关。石屏风图案既包含反映中原汉文化传统的孝子、高士故事，又融合了带有草原艺术风格的元素，生动展现了北朝时期多元文化交融的社会特征。这些图案为理解该时期社会的精神信仰、生活场景与艺术审美提供了珍贵依据，具有重要的历史、艺术与文化价值。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）