二里头遗址入选“年度文化影响力遗址”

25日举办的2025微博文化之夜盛典揭晓多项文化领域荣誉名单，偃师二里头遗址入选“年度文化影响力遗址”，二里头夏都遗址博物馆作为代表上台领奖。

二里头宫城遗址(资料图片)

二里头遗址距今约3800年至3500年，是探索夏代历史与中华文明起源的核心遗址。考古研究表明，该遗址拥有中国最早的城市主干道网、宫城体系、青铜礼器群和官营手工业作坊，揭示了东亚大陆最早广域王权国家的都城面貌，学术界普遍认为其是夏代中晚期的都城遗址。该遗址的发现与研究，实证了华夏文明由多元走向一体的历史进程，为“夏商周断代工程”和“中华文明探源工程”提供了关键性物证，是理解中国古代国家起源与早期发展的重要基石。

近年来，二里头夏都遗址博物馆作为遗址保护与展示的主要机构，系统开展了考古成果整理、文物保护与公众教育工作。通过基本陈列、专题展览和研学活动，向公众传播二里头文化内涵与历史价值；推出的《九洲密钥》沉浸式解谜体验等活动，增强了观众对夏文化的认知与参与感。此外，博物馆联合多家机构开展公益考古研学，推动“中华文明探源工程”成果向社会转化，并与中国社会科学院考古研究所等单位合作，持续进行二里头及周边区域的考古调查与发掘工作，为国家考古遗址公园建设提供学术支持。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 李媛)