自即日起至10月20日，洛阳市图书馆举办“铁血共鉴正义永光”——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题书展，让读者通过阅读展出的图书等文献，铭记这场艰苦卓绝的战争及其彪炳史册的伟大意义。

《中国抗日战争史》《南京南京：不能忘记的伤痛》《百团大战：利剑划破囚笼》……自即日起至10月20日，洛阳市图书馆举办“铁血共鉴正义永光”——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题书展，让读者通过阅读展出的图书等文献，铭记这场艰苦卓绝的战争及其彪炳史册的伟大意义。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 摄）