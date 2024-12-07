昨日，市十六届人大常委会第二十二次会议举行第一次全体会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话重要文章精神，集中学习了《河南省街道人大工作条例》等法律法规。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦“两高四着力”，围绕市委“三项重点工作”，充分发挥人大职能作用，把党委谋划部署的重点工作落实落细，把群众所需所急所盼之事办好，在现代化洛阳建设中展现人大担当作为。

会议听取并审议了基础教育阳光招生公平入学、农村低保和残疾人补贴政策落实、黑臭水体恶臭气体整治等专项工作报告，并现场进行询问。部分市人大常委会委员、市人大代表围绕相关领域突出的重点难点堵点问题精准发问，市政府相关部门负责同志一一作答并表态明确改进举措，与会人员进行了满意度测评。

会议听取了住宅小区治理、监督推动住宅小区动力泵房噪声扰民治理、监督推动“黄河古都一号旅游公路”洛阳段沿线区域生态保护、监督推动黑臭水体恶臭气体治理、促进托幼一体化发展、加快推进儿童友好城市建设、监督饮用水安全等市人大常委会近期重点决定起草情况。会议还听取了市人大常委会关于加强生态环境保护监督的若干举措、地方性法规实施情况报告与专项检查规定等起草情况，以及促进洛阳特色餐饮高质量发展打造“洛阳味道·2025”专项行动、促进民营经济高质量发展、“万人助万企”活动企业反映问题解决情况等工作报告。

按照日程安排，市十六届人大常委会第二十二次会议将于27日闭幕。其间，将召开分组会议对议题进行逐项审议，召开第二次全体会议最终表决各项议题。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)