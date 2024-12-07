记者昨日从有关部门获悉，新建焦济洛平高铁核心控制性工程——洛阳黄河公铁大桥首个主墩钻孔桩浇筑完成，标志着项目建设取得重要进展，为项目高质高效推进奠定坚实基础。

洛阳黄河公铁大桥效果图

记者昨日从有关部门获悉，新建焦济洛平高铁核心控制性工程——洛阳黄河公铁大桥首个主墩钻孔桩浇筑完成，标志着项目建设取得重要进展，为项目高质高效推进奠定坚实基础。

焦济洛平高铁是国家《中长期铁路网规划》中八纵之一“呼南通道”的组成部分。线路起自郑太高铁珏山线路所，向南经焦作市辖沁阳市、济源示范区，跨黄河后引入郑西高铁洛阳龙门站，出站后经洛阳市伊川县、汝阳县，平顶山市辖汝州市，接入郑渝高铁平顶山西站。线路全长230.488公里，设计时速350公里，将新建改建7座车站，总工期按4年安排，项目投资估算464.8亿元。

作为全线核心控制性工程、项目建设的关键节点，位于孟津区的洛阳黄河公铁大桥全长13.36公里，采用双层公铁两用结构：上层为208国道双向八车道，下层承载时速350公里的高铁轨道，合建段公路设计时速80公里。

今年6月底，洛阳黄河公铁大桥全面开工建设。该项目因社会关注度高、地质条件复杂、征拆工程量大、环水保要求严格而备受瞩目。

首个完成钻孔桩浇筑的187号主墩，因所处地层以卵石为主，钻进施工难度极大。面对复杂的地质挑战，河南铁建投集团河南城际公司组织施工单位持续完善施工方案，统筹钻孔过程、桩基浇筑、人员作业等重点，通过采用先进的钻孔设备和工艺、严格把控泥浆指标及成孔质量、常态化检验各项原材料等针对性举措，实现超计划完成桩基浇筑任务，且施工质量一次成优。

作为国内罕见的公铁双层大桥，洛阳黄河公铁大桥建设技术令人瞩目。承建单位中铁大桥局相关负责人介绍，主墩均采用24根直径2米钻孔桩、最大钻孔深度超65米、卵石地层钢护筒插打、悬臂架设线形控制、桥面板桁结合等五大技术难关，每一项都是重大挑战。

前不久，省政府办公厅印发《推进2025年下半年经济持续向上向好若干政策措施》，明确提出“加力推动重大交通项目，加快焦济洛平高铁项目建设。”

“加快呼南高铁焦济洛平段等重点项目建设，对洛阳持续提升综合交通枢纽能级，更好发挥中原城市群副中心城市辐射带动作用具有重要意义。”河南铁建投集团河南城际公司相关负责人介绍，当前，焦济洛平高铁建设已步入全面实施阶段。随着项目建设的有序推进，洛阳迈向“高铁十字枢纽”的步伐正全面加快。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)