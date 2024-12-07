洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“河洛壮歌——纪念中国人民抗日战争胜利80周年豫西抗战专题展”开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.27 08:19
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　百姓自发为战士们纳的鞋底、日军轰炸洛阳时遗留的弹头……昨日，“河洛壮歌——纪念中国人民抗日战争胜利80周年豫西抗战专题展”在中共洛阳组诞生地纪念馆正式开展，一件件珍贵文物、一块块图文展板再现豫西人民的抗战历程，带领参观者重温峥嵘岁月。

孩子们参观展览

　　四大篇章生动展现豫西抗战历程

　　走进“河洛壮歌——纪念中国人民抗日战争胜利80周年豫西抗战专题展”现场，一幕幕场景让人身临其境，仿佛被带回到了战火纷飞的岁月。

　　此次展览由市委直属机关工委、市委党史和地方史志研究室、市档案馆主办，中共洛阳组诞生地纪念馆承办。展览依托文物、档案史料等，多维度展现了豫西地区为抗战胜利作出的重要贡献，旨在铭记历史、缅怀先烈，传承和弘扬伟大的抗战精神。

　　“豫西地区在抗日战争中具有重要的战略地位。这里是抗击日军西进的重要屏障，也是中国共产党领导的抗日武装力量活动的重要区域。”中共洛阳组诞生地纪念馆馆长王丹介绍，无数英勇的豫西儿女浴血奋战，为抗击日寇、保卫家园作出了巨大的牺牲和贡献。

　　本次展览分为“初燃·抗战烽起”“砥柱·同仇敌忾”“鏖战·浴血豫西”“胜利·正义永存”四个篇章，反映以洛阳为中心的豫西军民在民族危亡之际同仇敌忾、奋勇抗争的英雄史诗，引导大家深刻感悟抗战精神的丰富内涵，铭记历史、缅怀先烈，珍爱和平、开创未来。

展出的靰鞡鞋

　　一双靰鞡鞋承载东北抗联精神

　　在此次展览的第一篇章“初燃·抗战烽起”，展柜里一双颜色发旧的鞋子引起了参观者的好奇。

　　这双鞋颜色暗淡，鞋面由牛皮制成，鞋子尺寸比普通鞋子大，内部空间较宽敞，里面还塞着玉米叶和乌拉草。

　　“这双鞋叫靰鞡(wùla)鞋，是东北抗战的文物之一。”中共洛阳组诞生地纪念馆副馆长邓雅磊介绍，1931年九一八事变爆发后，东北人民奋起反抗日本侵略，1936年东北抗日联军成立，他们积极抗战，活跃于白山黑水之间。

　　东北抗联面临的自然环境异常恶劣，常常是“白雪铺满大地，山中雪积及尺”。作为东北地区特有的御寒鞋履，靰鞡鞋凭借草纤维的保暖性、兽皮的防水性及宽大鞋型的包容性，能在寒冷环境中有效防寒。

　　“当时条件太差，很多战士连鞋都没有穿，即使像靰鞡鞋这样简陋的鞋，也是战士们珍贵的装备。”邓雅磊介绍，与此同时，豫西地区掀起救亡热潮，豫西党组织积极行动，形成覆盖多地的组织网络。在党组织的引领下，学生游行、工人支援，共同铸就抵御外侮的精神丰碑。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳黄河公铁大桥首个主墩钻孔桩...
  • 局部大雨、暴雨！洛阳最新天气预...
  • 江凌调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民注意！事关公积金账户变动
  • 牡丹大道部分路段路面不平 洛阳市...
  • 展签上的生僻字能否加注拼音？二...
  • 实施交通管理措施！涉及汉魏故城...
  • 洛阳市2025年新闻发言人名单公布
  • 覆盖交通、教育等多个领域！十个...
  • 国花路社区健身中心建成投用
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605