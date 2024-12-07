“河洛壮歌——纪念中国人民抗日战争胜利80周年豫西抗战专题展”开展

百姓自发为战士们纳的鞋底、日军轰炸洛阳时遗留的弹头……昨日，“河洛壮歌——纪念中国人民抗日战争胜利80周年豫西抗战专题展”在中共洛阳组诞生地纪念馆正式开展，一件件珍贵文物、一块块图文展板再现豫西人民的抗战历程，带领参观者重温峥嵘岁月。

孩子们参观展览

四大篇章生动展现豫西抗战历程

走进“河洛壮歌——纪念中国人民抗日战争胜利80周年豫西抗战专题展”现场，一幕幕场景让人身临其境，仿佛被带回到了战火纷飞的岁月。

此次展览由市委直属机关工委、市委党史和地方史志研究室、市档案馆主办，中共洛阳组诞生地纪念馆承办。展览依托文物、档案史料等，多维度展现了豫西地区为抗战胜利作出的重要贡献，旨在铭记历史、缅怀先烈，传承和弘扬伟大的抗战精神。

“豫西地区在抗日战争中具有重要的战略地位。这里是抗击日军西进的重要屏障，也是中国共产党领导的抗日武装力量活动的重要区域。”中共洛阳组诞生地纪念馆馆长王丹介绍，无数英勇的豫西儿女浴血奋战，为抗击日寇、保卫家园作出了巨大的牺牲和贡献。

本次展览分为“初燃·抗战烽起”“砥柱·同仇敌忾”“鏖战·浴血豫西”“胜利·正义永存”四个篇章，反映以洛阳为中心的豫西军民在民族危亡之际同仇敌忾、奋勇抗争的英雄史诗，引导大家深刻感悟抗战精神的丰富内涵，铭记历史、缅怀先烈，珍爱和平、开创未来。

展出的靰鞡鞋

一双靰鞡鞋承载东北抗联精神

在此次展览的第一篇章“初燃·抗战烽起”，展柜里一双颜色发旧的鞋子引起了参观者的好奇。

这双鞋颜色暗淡，鞋面由牛皮制成，鞋子尺寸比普通鞋子大，内部空间较宽敞，里面还塞着玉米叶和乌拉草。

“这双鞋叫靰鞡(wùla)鞋，是东北抗战的文物之一。”中共洛阳组诞生地纪念馆副馆长邓雅磊介绍，1931年九一八事变爆发后，东北人民奋起反抗日本侵略，1936年东北抗日联军成立，他们积极抗战，活跃于白山黑水之间。

东北抗联面临的自然环境异常恶劣，常常是“白雪铺满大地，山中雪积及尺”。作为东北地区特有的御寒鞋履，靰鞡鞋凭借草纤维的保暖性、兽皮的防水性及宽大鞋型的包容性，能在寒冷环境中有效防寒。

“当时条件太差，很多战士连鞋都没有穿，即使像靰鞡鞋这样简陋的鞋，也是战士们珍贵的装备。”邓雅磊介绍，与此同时，豫西地区掀起救亡热潮，豫西党组织积极行动，形成覆盖多地的组织网络。在党组织的引领下，学生游行、工人支援，共同铸就抵御外侮的精神丰碑。