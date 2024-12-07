洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛平：凝聚重大项目攻坚之势
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.08.27 08:20
　　当下，许多洛阳人都有一个强烈感受，那就是锚定城市高质量发展、内涵式发展，洛阳新一轮城市建设已蓬勃开启！

　　连日来，伴随着市委接连召开专题会议深度研究，全市重大项目建设动员会“击鼓催征”，研究确定城市更新和重大基础设施两大类20项重点项目，设立资金保障、文物报批、规划编制等工作专班，组建由市级领导任指挥长的指挥部……紧密推进下，全市城市提质工作会议敲定的城市更新、交通提速等“六大工程”，正以超乎寻常的力度和速度凝聚起攻坚之势。

　　一场城市提质的大攻坚，已经“进入工作状态”。而让洛阳人感到振奋的，不只是洛阳城市工作的部署之“实”，更有既定任务推进的效率之“高”。

　　即如近期，围绕呼南高铁焦济洛平段项目建设、龙门站枢纽功能提升及古城快速路下穿焦柳铁路、关林火车站改造提升等一批涉铁基础设施项目建设，我市党政主要领导或赴京拜会，或在洛会谈，密集对接国铁集团及郑州局主要负责人，为城市功能品质持续提升不遗余力地奔走和争取。与时间赛跑、将节奏拉满，这样的干劲与拼劲，引发市民广泛关注和点赞，社会各界对明日洛阳充满期待。

　　大员上阵，释放了什么信号？无疑，这首先是在表明一种态度：一分部署、九分落实，持续推进城市提质，国家、省均给予了我们从政策到资金的大力支持，我们有天时、有地利，也必须要有“人和”，必须树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，同心协力把既定任务落实好。

　　其次，这也是在作出一种示范：“火车跑得快，全靠车头带”，对各县区各部门来说，一切工作、一切项目的推进实施，主要领导是否亲自抓、带头干，效果必然大不一样。政策怎么争取？资金如何筹措？征迁如何推进？工期如何保证？……迈进新阶段、踏上新征途，实施城市提质“六大工程”是“入之愈深、其进愈难”的过程，尤须大员上阵、亲力亲为，真正带头蹚出条路子、干出个样子。

　　攻坚，就要有攻坚的样子！大员上阵也是在昭示一种决心：面对大好历史机遇，面对城市发展重任，面对全市人民关切，洛阳选择的是奋力攻坚而非懈怠躺平，是昼夜赶路而非原地踏步，是用真刀真枪的实干成就事业，用实实在在的行动回应呼声。星光不负赶路人。既然“看准了”，就抓住一切有利时机、利用一切有利条件，时不我待抓紧干，以项目建设论英雄！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
    5岁男孩右肺惊现"黑洞"！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个"黑洞"……
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
