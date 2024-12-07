洛阳启动“幸福上学路”文明护航行动

昨日，由市文明办、市精神文明建设促进中心牵头开展的2025年全市“幸福上学路”文明护航行动启动。

开展“幸福上学路”文明护航行动是进一步净化校园周边环境，保障学生出入安全的重要举措。行动期间，我市教育、公安、城管、市场监管等部门将通力配合，以优化城市中小学周边环境为目标，充分展示城市文明风尚，为未成年人营造安全、有序、畅通、文明的校园周边环境。

行动期间，相关部门将优化交通组织，“一校一策”科学规划学生接送点和学生通道，在学生集中返校及上下学高峰期，视情况在校园周边实施车辆限速；优化学校周边公交站点设置，增加校园周边公交线路和班次；组织交警、社区民警进校园，通过互动答疑、以案说法等方式开展宣传活动。同时，相关部门还将有效利用智慧城管、“天网”等信息平台及视频监控资源，为文明护航行动提供技术支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 付洪鸽)