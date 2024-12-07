情侣们看过来！七夕节洛阳精彩不断

记者昨日获悉，8月29日七夕节当天，洛阳将以独有的打开方式喜迎八方来客！洛阳多个景区将组织特色主题文化活动，为游客营造独具魅力的浪漫神都，让游客铭记“洛阳时刻”。

记者昨日获悉，8月29日七夕节当天，洛阳将以独有的打开方式喜迎八方来客！洛阳多个景区将组织特色主题文化活动，为游客营造独具魅力的浪漫神都，让游客铭记“洛阳时刻”。 记者昨日获悉，8月29日七夕节当天，洛阳将以独有的打开方式喜迎八方来客！洛阳多个景区将组织特色主题文化活动，为游客营造独具魅力的浪漫神都，让游客铭记“洛阳时刻”。 隋唐洛阳城景区 “七夕幻面”快闪秀 时间：8月29日19:00 地点：应天门北广场 活动内容：月老NPC惊喜现身，为游客送上寓意美好的节日好礼：祈缘红绳、相思香包、幻面面具、爱心发卡、浪漫玫瑰…… 烛光音乐会 时间：8月29日20:00至21:30 地点：明堂天堂景点·天堂二层 活动内容：唯美的现场演奏与画面巧妙融合，打造七夕浪漫专场。 七夕投影秀专场 时间：8月29日20:30 地点：应天门北广场 活动内容：留下你想对TA说的话，有机会在七夕节当天的应天门投影秀中看到你留的文字(限定六个字)。 免费玫瑰 时间：8月29日9:00至17:00 地点：明堂南门讲解室门口 活动内容：七夕节当天，年满60周岁的夫妻，可免费领取一枝玫瑰花。 情侣一票进两人 时间：8月29日 地点：隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池) 活动内容：七夕节当天，情侣同行游隋唐洛阳城，一人购票，双人入园！ 下一页 尾页 [1] [2]