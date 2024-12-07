情侣们看过来！七夕节洛阳精彩不断

|
记者昨日获悉，8月29日七夕节当天，洛阳将以独有的打开方式喜迎八方来客！洛阳多个景区将组织特色主题文化活动，为游客营造独具魅力的浪漫神都，让游客铭记“洛阳时刻”。
隋唐洛阳城景区
“七夕幻面”快闪秀
时间：8月29日19:00
地点：应天门北广场
活动内容：月老NPC惊喜现身，为游客送上寓意美好的节日好礼：祈缘红绳、相思香包、幻面面具、爱心发卡、浪漫玫瑰……
烛光音乐会
时间：8月29日20:00至21:30
地点：明堂天堂景点·天堂二层
活动内容：唯美的现场演奏与画面巧妙融合，打造七夕浪漫专场。
七夕投影秀专场
时间：8月29日20:30
地点：应天门北广场
活动内容：留下你想对TA说的话，有机会在七夕节当天的应天门投影秀中看到你留的文字(限定六个字)。
免费玫瑰
时间：8月29日9:00至17:00
地点：明堂南门讲解室门口
活动内容：七夕节当天，年满60周岁的夫妻，可免费领取一枝玫瑰花。
情侣一票进两人
时间：8月29日
地点：隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)
活动内容：七夕节当天，情侣同行游隋唐洛阳城，一人购票，双人入园！