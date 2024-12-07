即日起至9月底，天街露营电影节免费邀您参与

记者昨日获悉，自即日起至9月底，“星空下的光影盛宴——隋唐洛阳城天街·露营电影节”活动将在隋唐洛阳城天街举行，广大游客可免费到场观影。

记者昨日获悉，自即日起至9月底，"星空下的光影盛宴——隋唐洛阳城天街·露营电影节"活动将在隋唐洛阳城天街举行，广大游客可免费到场观影。 此次露营电影节依托隋唐洛阳城天街深厚的历史文化底蕴和开阔的场地空间，规划了观影区、露营区、帐篷区及星光草坪区四大功能区域，满足不同游客休闲需求。 活动期间，观影区每天19:30开始放映热门影片，周五、周六安排驻唱歌手表演，周日有专业演员表演"天女散花"，通过"电影+露营+演艺"多元业态组合，进一步激发天街夜间活力，助推洛阳夜经济提质升级，为历史文化遗址的创新利用提供新范例。 活动主办方提醒，活动期间如遇极端天气情况，当日现场活动将取消，请游客关注天气情况。 咨询电话：0379-65996920(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张柳馨)