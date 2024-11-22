洛阳5个项目挺进“创客中国”全省50强

26日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，第十届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛公示50强项目名单，洛阳5个项目成功上榜。

其中，洛阳华荣生物技术有限公司“酶催化法合成非天然氨基酸”项目、河南凯旺新材料研究院有限公司“RT系列模块化高速背板连接器”项目，进入企业组32强。

前者打破传统化学工艺，通过打造全球最大工业酶库，探索出非天然氨基酸生物制造新路径，累计研发支出超亿元，整体技术实力达到国际先进水平；后者实现了RT系列模块化高速背板连接器产品从零件结构设计、加工制作、连接器组装生产的自主可控，对提高计算机性能及系统可靠性有着重要意义。

在创客组18强中，洛阳源模推新材料科技有限公司“源模推新——航空弯曲件疲劳寿命提升方案引领者”项目、洛阳贝睿英智能科技有限公司“贝睿英——国内高精度飞轮轴承技术引领者”项目、洛阳承远精密制造有限公司“纳米级精度突围——国产高精密轴承产业”项目等成功入选。其中，源模推新项目凭借系统性解决航空弯曲件制造领域的核心痛点，突破了发达国家对高性能航空弯曲件制造的技术封锁，获得创客组第一名的好成绩。

据统计，在本届“创客中国”全省大赛初赛期间，全省近500个企业和团队项目报名参赛，经过多轮选拔共有189个项目获得推荐。洛阳市在6个企业组、3个创客组项目进入省赛的基础上，经评审专家组全面评审，最终有5个项目进入50强公示名单，其中3个创客组项目全部入选，将获得角逐更高荣誉的资格。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵长青）