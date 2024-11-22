局部大雨、暴雨！洛阳最新天气预报来了

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，未来一周受副热带高压和中低层弱切变线的共同影响，我市多阵雨、雷阵雨天气，气温较前期有所下降。
具体预报
今天夜里：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，局部有中到大雨并伴有短时强降水等强对流天气。
27日(周三)：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，局部有大雨或暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温23℃～32℃。
28日(周四)：多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温24℃～34℃。
29日(周五)：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，气温22℃～32℃。
30日(周六)：多云到阴天转阵雨、雷阵雨，气温21℃～28℃。
31日(周日)：多云到晴天，气温20℃～32℃。
9月1日(周一)：晴天间多云，气温19℃～32℃。
9月2日(周二)：晴天转多云，局部有阵雨、雷阵雨，气温23℃～31℃。⑥
