江凌调研生态环境保护工作

26日，市委书记江凌深入县区调研生态环境保护工作，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚决扛牢生态环境保护政治责任，突出问题导向，注重系统治理，持续深化污染防治攻坚，加快经济社会发展全面绿色转型，推动生态环境质量持续改善，为现代化洛阳建设厚植生态优势。

江凌在调研生态环境保护工作时强调

突出问题导向 注重系统治理

推动生态环境质量持续改善

26日，市委书记江凌深入县区调研生态环境保护工作，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚决扛牢生态环境保护政治责任，突出问题导向，注重系统治理，持续深化污染防治攻坚，加快经济社会发展全面绿色转型，推动生态环境质量持续改善，为现代化洛阳建设厚植生态优势。

新安县万基宏远电力有限公司装机2台60万千瓦机组。江凌走进电厂中央控制室，察看二氧化硫、氮氧化物等污染物排放实时监测数据，详细了解电厂运行、煤源煤质、环保治理等情况，指出要大力推动煤电行业清洁低碳转型，通过提高优质煤炭使用比例、采用超低排放技术工艺等方式，最大限度降低污染物排放，实现生态效益、社会效益和经济效益多方共赢。在香江万基铝业有限公司，江凌现场察看煤气发生炉替代项目建设进展，了解工业固体废物处理有关情况，指出要加快推动制造业绿色化改造，逐步淘汰“老旧小散”设施，严格依规做好工业固体废物处理，坚决守牢生态环境保护底线，着力锻造绿色竞争新优势，不断增强企业可持续发展能力。

位于西工区的涧西污水处理厂可日处理污水30万吨，经过处理的尾水达标排放进入中州渠。江凌沿中州渠来到污水处理厂出水口，察看岸线环境和出水水质，指出要加快推进城市污水收集和处理设施提档升级，在确保出水水质稳定达标的基础上，因地制宜增设生态湿地，提高水体净化能力和景观绿化效果，推进滨水空间开放共享，着力营造水清岸绿、人水和谐的水生态环境。

调研中，江凌还到涧西区、洛龙区部分点位、餐饮场所、交通干道等区域，察看大气污染防治措施落实情况，强调要坚持精准治污、科学治污、依法治污，坚决打好蓝天保卫战，统筹推进燃煤电厂、工业排放、餐饮油烟、机动车尾气、建筑工地扬尘等重点领域系统治理，加快形成绿色生产方式和生活方式，推动空气质量持续改善，努力以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。

王军、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)