洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌调研生态环境保护工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.26 21:04
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

江凌在调研生态环境保护工作时强调
突出问题导向 注重系统治理
推动生态环境质量持续改善

　　26日，市委书记江凌深入县区调研生态环境保护工作，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，坚决扛牢生态环境保护政治责任，突出问题导向，注重系统治理，持续深化污染防治攻坚，加快经济社会发展全面绿色转型，推动生态环境质量持续改善，为现代化洛阳建设厚植生态优势。

　　新安县万基宏远电力有限公司装机2台60万千瓦机组。江凌走进电厂中央控制室，察看二氧化硫、氮氧化物等污染物排放实时监测数据，详细了解电厂运行、煤源煤质、环保治理等情况，指出要大力推动煤电行业清洁低碳转型，通过提高优质煤炭使用比例、采用超低排放技术工艺等方式，最大限度降低污染物排放，实现生态效益、社会效益和经济效益多方共赢。在香江万基铝业有限公司，江凌现场察看煤气发生炉替代项目建设进展，了解工业固体废物处理有关情况，指出要加快推动制造业绿色化改造，逐步淘汰“老旧小散”设施，严格依规做好工业固体废物处理，坚决守牢生态环境保护底线，着力锻造绿色竞争新优势，不断增强企业可持续发展能力。

　　位于西工区的涧西污水处理厂可日处理污水30万吨，经过处理的尾水达标排放进入中州渠。江凌沿中州渠来到污水处理厂出水口，察看岸线环境和出水水质，指出要加快推进城市污水收集和处理设施提档升级，在确保出水水质稳定达标的基础上，因地制宜增设生态湿地，提高水体净化能力和景观绿化效果，推进滨水空间开放共享，着力营造水清岸绿、人水和谐的水生态环境。

　　调研中，江凌还到涧西区、洛龙区部分点位、餐饮场所、交通干道等区域，察看大气污染防治措施落实情况，强调要坚持精准治污、科学治污、依法治污，坚决打好蓝天保卫战，统筹推进燃煤电厂、工业排放、餐饮油烟、机动车尾气、建筑工地扬尘等重点领域系统治理，加快形成绿色生产方式和生活方式，推动空气质量持续改善，努力以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。

　　王军、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳八高按照学生成绩分配宿舍？...
  • 洛阳召开重大项目建设动员会
  • 洛阳加快区域交通互联互通 建设宜...
  • 免费测血糖血压！洛阳90家过期药...
  • 洛阳两家单位存在火灾风险被曝光
  • 洛阳北玻自动化智能化高端装备产...
  • 国内首个！七二五所联合打造试验...
  • 洛阳市为248名大学新生发放助学金
  • 多大的雨算暴雨，如何防范？这些...
  • 强化服务！洛阳“百场对接”打造...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605