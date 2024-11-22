覆盖交通、教育等多个领域！十个民生提案邀您提意见

洛报融媒记者26日获悉，洛阳市政协提案委开展“洛事好商量，提案请您来协商”活动，邀请市民就十个民生提案提出意见建议。

"洛事好商量，提案请您来协商"活动旨在践行全过程人民民主，畅通民意渠道，助力现代化洛阳建设。此次十个民生提案，覆盖交通、教育、医疗、养老等多个领域，桩桩件件关乎百姓生活。 这十个民生提案分别是： 关于解决新能源汽车充电难问题的提案 关于进一步优化交通信号灯配时的提案 关于完善托幼一体化体系，促进普惠托育发展的提案 关于深化社区居家养老服务，应对人口深度老龄化的提案 关于体育公园及社区体育设施设备维护的提案 关于加强残疾人康复服务工作的提案 关于在城市更新背景下推进老旧小区改造的提案 关于试点改革城乡医保，减轻农民负担的提案 关于规范管理中学作息时间、保障学生充足睡眠的提案 关于优化老年人社保资格认证中人脸识别功能的提案 市民可扫描二维码提出宝贵意见，并将有机会受邀参与面对面协商，与政协委员、专家共同为洛阳发展出谋划策。征集时间截至9月20日。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 冯波）