洛阳市民注意！事关公积金账户变动
来源: 洛阳网 2025.08.26 21:04
　　近日，洛报融媒记者从洛阳市住房公积金管理中心获悉，近期洛阳对公积金账户变动线上提醒服务进行了优化提升，进一步推动住房公积金服务智能化、便捷化，方便广大职工及时、准确掌握个人公积金账户金变动情况。

　　据悉，广大职工可以通过“全国住房公积金公共服务”微信、支付宝小程序，“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号，“洛阳公积金”支付宝小程序等线上平台查询个人公积金账户情况。目前，“洛阳公积金”支付宝小程序无须订阅即可接收账户变动提醒；“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号可通过订阅，即时接收账户变动提醒。

　　●“洛阳公积金”支付宝小程序

　　支付宝平台可提供职工明细查询、退休提取、离职提取、偿还商贷提取服务、还款账户修改、贷款查询(还款信息、还款明细、合同信息、个人信息)、办事进度查询等服务。

　　支付宝端如果无法即时收到变动提醒，可检查通知权限是否开启，确认开启后可在支付宝App“服务消息”模块中查阅。

　　●“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号

　　微信公众号渠道提供职工明细查询、退休提取、终止劳动关系提取、提前偿还公积金贷款、贷款进度查询、还款账户变更、预留手机号变更、公积金账户密码修改等服务。

　　如无法即时接收消息提醒，可在微信平台搜索关注“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号，在“业务办理”栏选择“账户登录”。

　　新用户按提示输入姓名、身份证号，设置密码后完成注册并登录。

　　随后在“业务办理”栏选择“消息订阅”，再次输入身份证号或手机号以及密码后，点击“我要订阅”，提示后订阅成功后可享公积金账户动态即刻送达。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图)
