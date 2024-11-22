实施交通管理措施！涉及汉魏故城片区及白马寺景区

26日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交管支队获悉，为缓解汉魏故城片区及白马寺景区周边交通拥堵，预防和减少道路交通事故，自9月10日起，交管、交通运输、城管等部门在上述区域实施交通管理措施。

26日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交管支队获悉，为缓解汉魏故城片区及白马寺景区周边交通拥堵，预防和减少道路交通事故，自9月10日起，交管、交通运输、城管等部门在上述区域实施交通管理措施。

管控措施

(一)落实“严管路段”管理措施

中州东路(白石路至释源广场段)、白马寺大道(白常路至农耕路段)为“严管路段”，严禁违法停车。

(二)货车通行管理

按照洛阳市关于货车禁限行的相关规定执行。

(三)大型客车通行管理

禁行路段：白马寺大道安居路口(不含)至白佃路口(不含)，禁行时段：全时段禁行。

注意：前往白马寺和汉魏洛阳故城遗址博物馆的大型客车，由中州东路行驶至白马寺第二停车场(中州东路释源广场西南侧)停车；游客步行或乘摆渡车前往。

(四)出租车、网约车通行管理

限行路段：白马寺大道陈屯路口(不含)至白佃路口(不含)。

限行时段：每日8:30—17:00。

注意：所有前往汉魏故城片区及白马寺景区的出租车、网约车均须到白马寺第二停车场，按照引导标识在指定区域进行接送客服务。出租车、网约车载客时应当文明排队，服从调度，不得违反规定在非指定区域揽客。

绕行线路：陈屯路、中州东路、农耕路、白佃路、乐泉路、白常路、三川大道、牡丹大道(孟津区平乐镇)。

(五)片区内党政机关、企事业单位、宗教场所、旅游景区，以及居民生产生活自用机动车通行管理

1.汽车通行管理

限行路段：白马寺大道P4停车场口(不含)至白佃路口(不含)。

限行时段：法定节假日假期(以国务院假日办安排为准，下同)以及每年4月的周六、周日，每日8:30-17:00禁止通行。

绕行线路：白石路、中州东路、农耕路、白佃路、乐泉路、白常路。

2.二轮摩托车、机动三轮车(含电动三轮车)通行管理

限行路段：白马寺大道祖庭街口(不含)至白佃路口(不含)。

限行时段：法定节假日假期以及每年4月的周六、周日，每日8:30-17:00禁止通行。

绕行线路：白石路、中州东路、农耕路、白佃路、乐泉路、白常路。

(六)其他中小型车辆通行管理

限行路段：白马寺大道P4停车场口(不含)至白佃路口(不含)。

限行时段：每日8:30-17:00。

注意：前往白马寺和汉魏洛阳故城遗址博物馆的车辆可以停放在位于中州东路释源广场的白马寺第一停车场、白马寺第二停车场和位于白马寺大道的白马寺P4停场，及位于白佃路的汉魏洛阳故城遗址博物馆停车场，游客步行或换乘摆渡车前往。

绕行线路：白石路、中州东路、农耕路、白佃路、乐泉路、白常路。

特殊车辆管理

公交车、片区摆渡车，执行任务的军车、警车、救护车、消防车、工程抢险车等不受上述管控措施限制。

其他

(一)遇突发重大自然灾害、抢救病人、确需运送生产生活民生物资等特殊情况向122报警台报备后，不受限行影响。

(二)公安交管部门将根据道路交通实际情况，对限行措施进行动态评估与调整。如遇重大活动、突发事件、恶劣天气或道路施工等特殊情况，适时采取临时交通管控措施，并及时向社会发布相关信息。广大市民、游客提前规划路线，注意交通标志、标线的变化，服从现场工作人员指挥。

(三)公安交管、交通运输、城市管理等部门按各自职责开展相关执法活动，对违反禁限行规定的车辆通过电子监控抓拍处罚，对非法营运、占道经营等违法行为依法查处；对拒不配合造成交通拥堵的，将依法追究法律责任。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）