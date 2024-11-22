洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

实施交通管理措施！涉及汉魏故城片区及白马寺景区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.26 18:19
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　26日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交管支队获悉，为缓解汉魏故城片区及白马寺景区周边交通拥堵，预防和减少道路交通事故，自9月10日起，交管、交通运输、城管等部门在上述区域实施交通管理措施。

　　管控措施

　　(一)落实“严管路段”管理措施

　　中州东路(白石路至释源广场段)、白马寺大道(白常路至农耕路段)为“严管路段”，严禁违法停车。

　　(二)货车通行管理

　　按照洛阳市关于货车禁限行的相关规定执行。

　　(三)大型客车通行管理

　　禁行路段：白马寺大道安居路口(不含)至白佃路口(不含)，禁行时段：全时段禁行。

　　注意：前往白马寺和汉魏洛阳故城遗址博物馆的大型客车，由中州东路行驶至白马寺第二停车场(中州东路释源广场西南侧)停车；游客步行或乘摆渡车前往。

　　(四)出租车、网约车通行管理

　　限行路段：白马寺大道陈屯路口(不含)至白佃路口(不含)。

　　限行时段：每日8:30—17:00。

　　注意：所有前往汉魏故城片区及白马寺景区的出租车、网约车均须到白马寺第二停车场，按照引导标识在指定区域进行接送客服务。出租车、网约车载客时应当文明排队，服从调度，不得违反规定在非指定区域揽客。

　　绕行线路：陈屯路、中州东路、农耕路、白佃路、乐泉路、白常路、三川大道、牡丹大道(孟津区平乐镇)。

　　(五)片区内党政机关、企事业单位、宗教场所、旅游景区，以及居民生产生活自用机动车通行管理

　　1.汽车通行管理

　　限行路段：白马寺大道P4停车场口(不含)至白佃路口(不含)。

　　限行时段：法定节假日假期(以国务院假日办安排为准，下同)以及每年4月的周六、周日，每日8:30-17:00禁止通行。

　　绕行线路：白石路、中州东路、农耕路、白佃路、乐泉路、白常路。

　　2.二轮摩托车、机动三轮车(含电动三轮车)通行管理

　　限行路段：白马寺大道祖庭街口(不含)至白佃路口(不含)。

　　限行时段：法定节假日假期以及每年4月的周六、周日，每日8:30-17:00禁止通行。

　　绕行线路：白石路、中州东路、农耕路、白佃路、乐泉路、白常路。

　　(六)其他中小型车辆通行管理

　　限行路段：白马寺大道P4停车场口(不含)至白佃路口(不含)。

　　限行时段：每日8:30-17:00。

　　注意：前往白马寺和汉魏洛阳故城遗址博物馆的车辆可以停放在位于中州东路释源广场的白马寺第一停车场、白马寺第二停车场和位于白马寺大道的白马寺P4停场，及位于白佃路的汉魏洛阳故城遗址博物馆停车场，游客步行或换乘摆渡车前往。

　　绕行线路：白石路、中州东路、农耕路、白佃路、乐泉路、白常路。

　　特殊车辆管理

　　公交车、片区摆渡车，执行任务的军车、警车、救护车、消防车、工程抢险车等不受上述管控措施限制。

　　其他

　　(一)遇突发重大自然灾害、抢救病人、确需运送生产生活民生物资等特殊情况向122报警台报备后，不受限行影响。

　　(二)公安交管部门将根据道路交通实际情况，对限行措施进行动态评估与调整。如遇重大活动、突发事件、恶劣天气或道路施工等特殊情况，适时采取临时交通管控措施，并及时向社会发布相关信息。广大市民、游客提前规划路线，注意交通标志、标线的变化，服从现场工作人员指挥。

　　(三)公安交管、交通运输、城市管理等部门按各自职责开展相关执法活动，对违反禁限行规定的车辆通过电子监控抓拍处罚，对非法营运、占道经营等违法行为依法查处；对拒不配合造成交通拥堵的，将依法追究法律责任。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳八高按照学生成绩分配宿舍？...
  • 洛阳召开重大项目建设动员会
  • 洛阳加快区域交通互联互通 建设宜...
  • 免费测血糖血压！洛阳90家过期药...
  • 洛阳两家单位存在火灾风险被曝光
  • 洛阳北玻自动化智能化高端装备产...
  • 国内首个！七二五所联合打造试验...
  • 洛阳市为248名大学新生发放助学金
  • 多大的雨算暴雨，如何防范？这些...
  • 强化服务！洛阳“百场对接”打造...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605