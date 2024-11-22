着力培养电商人才！洛阳已带动电商相关产业就业超8万人

25日9时，洛阳壹玖钧泽网络科技有限公司的办公区里，键盘敲击声连绵不断。30多名员工紧盯屏幕，处理着来自世界各地的订单，每一笔都链接着洛阳与全球。

“2016年刚起步时一个月才几单，哪敢想能做到今天这个规模。”公司总经理高燕一边说，一边利落地拿起一个刚封好的纸箱。“八年前，洛阳本土做跨境电商的企业屈指可数，团队是摸索着建站、上架、联系国际物流。现在日均发货超过两千件——你看，这箱是发往新加坡的，那箱要走中亚。”

这些变化的背后，是一场悄然兴起的人才变革。订单增长的压力，早已从“能不能生产”转向了“有没有人操作”。而在不远处的洛阳职业技术学院，正有一批年轻人在实训室里为接住这波跨境浪潮加紧准备。

“注意镜头感！英语解说的时候要把产品的文化元素带出来！”在布满补光灯、背景板与手机支架的直播实训室内，学生李悦调整了一下耳麦，面对镜头用流畅的英语讲解起仿唐三彩的工艺细节。她所接受的，已不再是传统的理论教学，而是融合了亚马逊平台运营、谷歌海外营销策略、企业导师带训实战的新型课程。

“我们班超过一半的同学都打算留在洛阳发展，”李悦语气坚定，“现在的洛阳，跨境氛围越来越浓，机会一点也不少。不一定非要去‘北上广’才能做外贸。”说这话时，她眼里有光。

从寥寥无几的跨境拓荒者，到如今年轻人才主动留下，甚至从外地回流，产业腾飞离不开人才支撑。

今年以来，洛阳市大力实施平台经济赋能行动，加快推进电子商务转型发展，着力培养电商人才，从人才孵化、培训、评优等多方面入手，打造拥有实际操作和结果交付能力的人才矩阵。据统计，截至目前，全市带动电商相关产业就业超8万人。

产教融合的链条正在延伸。目前，洛阳职业技术学院电商物流学院开设了电子商务、网络营销与直播电商等专业，电子商务运营中心、网络营销中心、新媒体运营中心、直播运营中心、电子商务技术支持中心等校内实训室方便学生实操，建龙微纳学院、京东校园实训中心、北京打造前程电子商务运营中心和万茗堂电商实训基地等多个校企合作典范，为专业人才培养提供良好平台。

此外，近年，洛阳科技职业学院电子商务学院与谷歌等国际头部企业合作，专门围绕企业跨境电商业务开展定向人才培养，打造实战型人才。

政策东风持续吹拂，一批批新旧接力的人才队伍，稳健地书写着从“走出去”到“站稳脚”的新故事。

根据洛阳市新出台的《关于进一步激发平台经济活力促进城市经济发展的意见》，洛阳将以多个县区为核心，三年内培育30个平台经济园区，引育150个合作项目。预计到2027年，平台经济相关业态新增就业6000人。

“从‘卖产品’到‘创品牌’，越来越多的洛阳人通过电商走向世界。”市商务局相关负责人表示，后续将积极举办直播电商、跨境电商培训、赛事等促进活动，联合企业开发本土化直播课程；推动平台经济企业和驻洛高校深化产学研合作，加大平台经济产业技能人才培养力度，每年针对性开展人才招聘活动，吸引青年人才留洛，让更多“小企业”链接“大市场”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘朋辉 文/图）