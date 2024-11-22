牡丹大道部分路段路面不平 洛阳市城市管理局：已上报大修改造计划

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：牡丹大道上，从瀛洲大道到杜预街段路面不平，开车会有颠簸，相关部门能不能对此路段养护修补一下？

洛阳市城市管理局回复：此处坑洼是道络基层出现问题，车在行驶中如波浪似的，养护铣刨摊铺目前解决不了问题，此段道路已上报大修改造计划。在此期间我养护单位加强对此段道路的巡视，发现有安全隐患的明坑，沉陷及时处理。

