展签上的生僻字能否加注拼音？二里头夏都遗址博物馆回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：二里头夏都遗址博物馆里展签上的生僻字能不能加注拼音，以此来提高游客的参观体验？

二里头夏都遗址博物馆回复：经核查，我馆现有展签对多数生僻字已配有拼音，但疏漏之处确实可能影响您的参观体验。对于尚未注音的字词，我们已列入整改清单，并将在下一次展陈提升改造时统一增补、优化标注方式，努力为大家提供更友好、顺畅的观展环境。

