洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

展签上的生僻字能否加注拼音？二里头夏都遗址博物馆回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.26 11:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：二里头夏都遗址博物馆里展签上的生僻字能不能加注拼音，以此来提高游客的参观体验？

　　二里头夏都遗址博物馆回复：经核查，我馆现有展签对多数生僻字已配有拼音，但疏漏之处确实可能影响您的参观体验。对于尚未注音的字词，我们已列入整改清单，并将在下一次展陈提升改造时统一增补、优化标注方式，努力为大家提供更友好、顺畅的观展环境。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳八高按照学生成绩分配宿舍？...
  • 洛阳召开重大项目建设动员会
  • 洛阳加快区域交通互联互通 建设宜...
  • 免费测血糖血压！洛阳90家过期药...
  • 洛阳两家单位存在火灾风险被曝光
  • 洛阳北玻自动化智能化高端装备产...
  • 国内首个！七二五所联合打造试验...
  • 洛阳市为248名大学新生发放助学金
  • 多大的雨算暴雨，如何防范？这些...
  • 强化服务！洛阳“百场对接”打造...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605