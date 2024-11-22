洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

彭仕复：川军抗日名将血洒豫西大地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.26 08:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　彭仕复，1901年生于四川成都蒲江，早年投身军旅，抗战时率军驻防豫西，在阻击日军的战斗中不幸牺牲。

　　早在1933年，彭仕复便已在川军担任团长。1937年，全面抗战爆发后，彭仕复晋升为上校，奉命率部出川抗日。当年12月，彭仕复部抵达山西长治、黎城进行驻防休整，1938年1月又越过正太铁路进至太原近郊，对日军进行袭扰。其间，彭部十分活跃，多次主动出击歼灭日寇。1941年冬，彭仕复所在的第三十六集团军奉命南渡黄河，负责渑池、新安、孟津的黄河防卫，彭仕复率领五三二团进驻新安槐树庄。

　　1944年4月，豫湘桂战役爆发，日军进逼洛阳。5月12日，第三十六集团军总司令李家钰将军命令彭仕复率部赶赴新安铁门以西，阻止由渑池东进之敌，掩护友军孙蔚如部南移。彭仕复即命部队轻装前进，抢在日军之前占领铁门金斗寨并迅速布置阵地。13日上午10时，日军三架飞机和七八门山炮不断轰炸彭团阵地，步兵冲锋至半山腰，彭仕复率部力战挫敌，但自身也伤亡甚大。随后，日军大举增兵攻入和尚沟村，彭仕复不幸被日军炮弹击中，当场殉国，时年43岁。

　　1945年3月，国民政府军事委员会追授彭仕复为少将并抚恤其家属。新中国成立后，彭仕复被追认为革命烈士。2020年9月2日，彭仕复入选第三批著名抗日英烈、英雄群体名录。

　　2017年夏，彭仕复等川军抗日英魂的埋骨地被公益人士找到。彭仕复烈士之墓现位于新安县南李村镇马沟村。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孙保旭 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳八高按照学生成绩分配宿舍？...
  • 洛阳召开重大项目建设动员会
  • 洛阳加快区域交通互联互通 建设宜...
  • 免费测血糖血压！洛阳90家过期药...
  • 洛阳两家单位存在火灾风险被曝光
  • 洛阳北玻自动化智能化高端装备产...
  • 国内首个！七二五所联合打造试验...
  • 洛阳市为248名大学新生发放助学金
  • 多大的雨算暴雨，如何防范？这些...
  • 强化服务！洛阳“百场对接”打造...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605