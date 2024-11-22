彭仕复：川军抗日名将血洒豫西大地

彭仕复，1901年生于四川成都蒲江，早年投身军旅，抗战时率军驻防豫西，在阻击日军的战斗中不幸牺牲。

彭仕复，1901年生于四川成都蒲江，早年投身军旅，抗战时率军驻防豫西，在阻击日军的战斗中不幸牺牲。

早在1933年，彭仕复便已在川军担任团长。1937年，全面抗战爆发后，彭仕复晋升为上校，奉命率部出川抗日。当年12月，彭仕复部抵达山西长治、黎城进行驻防休整，1938年1月又越过正太铁路进至太原近郊，对日军进行袭扰。其间，彭部十分活跃，多次主动出击歼灭日寇。1941年冬，彭仕复所在的第三十六集团军奉命南渡黄河，负责渑池、新安、孟津的黄河防卫，彭仕复率领五三二团进驻新安槐树庄。

1944年4月，豫湘桂战役爆发，日军进逼洛阳。5月12日，第三十六集团军总司令李家钰将军命令彭仕复率部赶赴新安铁门以西，阻止由渑池东进之敌，掩护友军孙蔚如部南移。彭仕复即命部队轻装前进，抢在日军之前占领铁门金斗寨并迅速布置阵地。13日上午10时，日军三架飞机和七八门山炮不断轰炸彭团阵地，步兵冲锋至半山腰，彭仕复率部力战挫敌，但自身也伤亡甚大。随后，日军大举增兵攻入和尚沟村，彭仕复不幸被日军炮弹击中，当场殉国，时年43岁。

1945年3月，国民政府军事委员会追授彭仕复为少将并抚恤其家属。新中国成立后，彭仕复被追认为革命烈士。2020年9月2日，彭仕复入选第三批著名抗日英烈、英雄群体名录。

2017年夏，彭仕复等川军抗日英魂的埋骨地被公益人士找到。彭仕复烈士之墓现位于新安县南李村镇马沟村。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孙保旭 文/图)