汝阳县北保村盘活闲置资源 将废弃敬老院改为老年食堂

“开饭喽！”昨日11时许，汝阳县三屯镇北保村的“初心食堂”饭菜飘香，老人们有序排队、取餐用餐。“味道真不赖！”“吃饭不用花钱，解决了俺们吃饭的难题！”老人们说。

北保村党支部书记李愉乐介绍，“初心食堂”前身为一处废弃的敬老院。两个多月前，为盘活村里的闲置资源，解决留守老人的吃饭难题，村里决定将其改造成老年食堂。上级部门了解情况后，帮助村里引来了北京初心农道数字科技有限公司，协助建设运营“初心食堂”。

“年轻人大多外出务工，村里留下的多是老年人。”李愉乐说，据统计，全村65岁以上老人有146人，其中不少是五保户和孤寡老人，“这些老人的吃饭问题，成了村里最亟须解决的事。”

经过前期试运营，“初心食堂”深受老人欢迎，每天稳定就餐的有六七十人。李愉乐坦言，起初因担心难以持续，食堂设施较为简易，运营一段时间后，村里坚定了办好食堂的决心，近期又进行了提升改造。厨灶换成节能设备，卫生间完成无障碍改造，就餐区加盖了防雨顶棚，老人们的用餐环境更加舒适。