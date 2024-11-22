伊滨区苏沟社区：“铁蜻蜓”巡田 “老把式”惊叹

近日，在伊滨区苏沟社区1600亩连片大田里，一架农业植保无人机的嗡鸣声划破晴空，银灰色机身掠过油葵与芝麻，腹下喷头洒下经过雾化的化肥。得知消息的老农们跑到地头，仰头望着这个“铁蜻蜓”，话语里全是新奇：“地还能这么种？！”

农业植保无人机引人围观

地还真能这么种！这个“铁蜻蜓”可不简单——飞行时臂展约3.15米，装满化肥后总重达130公斤。别看它“很有分量”，身体却很灵活，可按操作指令在空中自如盘旋、转向，连田垄拐角处都能精准覆盖。

站在田埂高处望去，油葵的嫩青、芝麻的深绿顺着地势铺展，无人机的航线如同在这块绿毯上勾勒的银线，经纬之间是科技农业的韵律。

苏沟社区党支部书记刘中相蹲在田埂上，用树枝在地上算了一笔“科技账”——用人工施肥，一亩地下来，化肥加工钱成本40元，“一个壮劳力顶破天一天喷10亩”；用无人机施肥，一亩地成本降到18元，一天能喷七八百亩。

“就这1600亩地，单趟施肥就省下35000多元。”用树枝在地上快速画着，他顿了顿又说，“这化肥也是集体的，往年各家各户买肥，贵的贱的掺着用，肥效参差不齐。现在集体统一采购、统一施用，肥力足不说，还避免了烧苗！”

说话间，无人机已完成一个折返，在监控屏上，实时生成了施肥轨迹图。“90后”操控员任四卫指着屏幕介绍，这块地落差近20米，通过提前航测建模，无人机能自动调整高度，始终保持在作物冠层2米到5米，保证化肥施得精准。