栾川县大南沟社区：资源“指尖整合” 服务“一站通达”
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.26 09:05
　　“真是多亏了这个小程序，帮我第一时间就联系上了维修师傅！”25日，提起街道开发的智慧服务平台，栾川县耕莘街道大南沟社区居民樊阿姨赞不绝口。刚搬到这里的她，遇到洗衣机故障时通过该平台预约上门维修，迅速解决了生活难题。

　　今年以来，大南沟社区在街道的支持下，全面摸排整合辖区内各类便民服务资源，升级智慧服务平台。目前，该平台不仅提供社区业务办理指南，还汇聚了开锁、家电维修、衣物修补、医疗等生活服务。

　　这一举措的背后，是对居民实际生活需求的深入回应。

　　一组数字——“2436”和“21129”，分别代表该社区原住居民和当前常住人口的数量，差距近8倍。“‘村改居’后，社区管理服务对象大幅增加，给我们带来了新挑战。”社区党委书记杨秋阁介绍，除了基本的社区服务，如何缓解新迁入居民的陌生感，成为当前亟待解决的问题。

　　如何破题？服务互联互通。

　　为此，社区积极发挥网格员作用，系统梳理整合辖区各类便民服务资源，尤其关注那些不易被发现的“小巷小店”，将优质便民服务“搬”上线，消除服务盲区，让居民足不出户实现“一键求助”。

　　“别小看这些服务的简单叠加，实际上是三方受益。”杨秋阁介绍，对居民来说，足不出户就能得到精准匹配的服务，既省时又省力；对社区而言，不仅提升了管理效率，还精准掌握了辖区服务资源；对商户来说，则多了一个正规、稳定的展示窗口和接单渠道，生意更好做了。截至目前，大南沟社区登录、注册该平台的居民超过13380人，已成功预约便民服务57人次，给居民生活带来实实在在的便利。

　　随着大南沟社区试点成效显现，耕莘街道其他社区也陆续加入，共同扩充平台便民服务“菜单”。截至目前，全街道8个社区已整合接入衣物修补、家电维修等99个服务点，全部信息均同步至平台，并实现跨社区互联互通。

　　前端依靠网格员实地摸排，后端依托科技赋能数据整合，在党建引领下，耕莘街道正助推社区由“陌生人社区”向“熟人社区”转变，不断提升基层治理效能。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 望统夏)
        5岁男童反复发热、咳嗽不止,到医院CT检查发现,右肺竟然出现了一个"黑洞"……
        当您的目光缓缓下移,洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼,宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带,静静诉说着...
