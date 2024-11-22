跑好城市发展的接力赛

“城市发展是靠一代一代人接续努力，接力棒交到了我们手上，我们一定要对得起城市，对得起历史，对得起人民。”全市城市提质工作会议上，市委书记江凌在讲话中再次提到了“接力”一词，殷切寄语与会的领导干部始终葆有接力意识，跑好属于我们这一代人的接力赛，引人深思。

“接力棒交到了我们手上”，简短一句话，细细品来，却蕴含着千钧分量。从中，我们可以读出一种历史感、时间感，“对于时间的理解，是以百年、千年为计”，矢志扛起历史的重任，赓续前人的奋斗；也可以品出一种使命感、紧迫感，“让城市更具竞争力、群众生活更幸福”，这不是一项普通的工作，而是充满光荣和梦想的远征，是环环相扣、分秒必争的接力。

今天，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。身处“两个转向”的历史新方位，从推动城市内涵式发展，到高质量开展城市更新，再到践行“五个转变”，落实“一个优化、六个建设”，一项项新使命新任务，无不昭示着城市工作已经迈上了新阶段新征途，意味着城市发展的接力赛远未抵达终点，尤须我们咬紧牙关、奋力冲刺，握紧接力棒继续跑下去。

回望近几年，紧抓洛阳城市建设由“打基础”向“强功能”转变的重要关口，市委坚持把城市提质作为一项全局性重点工作来抓，步履不停、久久为功，推动城市经济、交通格局、公共服务、城市更新、县城建设、风险化解等均取得显著突破。比如，新文旅产业异军突起，2024年洛阳旅游总人次、总收入较2022年均实现了倍增；呼南高铁焦洛平段全线开工，洛阳人期盼多年的“十字形”高铁枢纽即将成形；城市阳台依洛河而建，让洛阳的现代轴线真正有了一道地标性亮丽风景……这些，有的是继承前人未竟的事业，有的是在为后人打基础作铺垫。无论“承前”还是“启后”，贯穿其中的正是接力意识。

作为工作接力中的一棒、事业发展中的一环，“为官一任”，就要贯通过去、现在和未来，一棒接着一棒跑下去。乘着时代的东风，今日洛阳作出了实施城市提质“六大工程”的全新部署，更需我们心往一处想、劲往一处使、接力向前冲，努力跑出我们这代人的好成绩，不断开创洛阳发展新境界。(洛 平)