洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

跑好城市发展的接力赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.08.26 08:22
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“城市发展是靠一代一代人接续努力，接力棒交到了我们手上，我们一定要对得起城市，对得起历史，对得起人民。”全市城市提质工作会议上，市委书记江凌在讲话中再次提到了“接力”一词，殷切寄语与会的领导干部始终葆有接力意识，跑好属于我们这一代人的接力赛，引人深思。

　　“接力棒交到了我们手上”，简短一句话，细细品来，却蕴含着千钧分量。从中，我们可以读出一种历史感、时间感，“对于时间的理解，是以百年、千年为计”，矢志扛起历史的重任，赓续前人的奋斗；也可以品出一种使命感、紧迫感，“让城市更具竞争力、群众生活更幸福”，这不是一项普通的工作，而是充满光荣和梦想的远征，是环环相扣、分秒必争的接力。

　　今天，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。身处“两个转向”的历史新方位，从推动城市内涵式发展，到高质量开展城市更新，再到践行“五个转变”，落实“一个优化、六个建设”，一项项新使命新任务，无不昭示着城市工作已经迈上了新阶段新征途，意味着城市发展的接力赛远未抵达终点，尤须我们咬紧牙关、奋力冲刺，握紧接力棒继续跑下去。

　　回望近几年，紧抓洛阳城市建设由“打基础”向“强功能”转变的重要关口，市委坚持把城市提质作为一项全局性重点工作来抓，步履不停、久久为功，推动城市经济、交通格局、公共服务、城市更新、县城建设、风险化解等均取得显著突破。比如，新文旅产业异军突起，2024年洛阳旅游总人次、总收入较2022年均实现了倍增；呼南高铁焦洛平段全线开工，洛阳人期盼多年的“十字形”高铁枢纽即将成形；城市阳台依洛河而建，让洛阳的现代轴线真正有了一道地标性亮丽风景……这些，有的是继承前人未竟的事业，有的是在为后人打基础作铺垫。无论“承前”还是“启后”，贯穿其中的正是接力意识。

　　作为工作接力中的一棒、事业发展中的一环，“为官一任”，就要贯通过去、现在和未来，一棒接着一棒跑下去。乘着时代的东风，今日洛阳作出了实施城市提质“六大工程”的全新部署，更需我们心往一处想、劲往一处使、接力向前冲，努力跑出我们这代人的好成绩，不断开创洛阳发展新境界。(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
  • ·鼻炎年年发作该咋办？
  • ·儿童便秘怎么办？儿科医生支招！
  • ·“肩周炎，多练练！”丈夫一句话，妻子痛到不能穿衣
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳八高按照学生成绩分配宿舍？...
  • 洛阳召开重大项目建设动员会
  • 洛阳加快区域交通互联互通 建设宜...
  • 免费测血糖血压！洛阳90家过期药...
  • 洛阳两家单位存在火灾风险被曝光
  • 洛阳北玻自动化智能化高端装备产...
  • 国内首个！七二五所联合打造试验...
  • 洛阳市为248名大学新生发放助学金
  • 多大的雨算暴雨，如何防范？这些...
  • 强化服务！洛阳“百场对接”打造...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    宁德时代洛阳基地...
    古都潮玩法 洛YOUN...
    洛阳街头 “彩蛋”...
    洛阳北易：大阳摩...
    洛阳头条
    2025石窟寺保护国...
    沁伊高速上跨陇海...
    安喜门生态停车场...
    全国生态日 | 数说...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605