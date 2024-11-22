洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳加快区域交通互联互通 建设宜居宜业现代化县城
洛阳加快区域交通互联互通 建设宜居宜业现代化县城
来源: 洛阳网 2025.08.26 08:19
　　昨日，驾车行驶在“生态伏牛”一号旅游公路栾川段，远山如黛，层峦叠嶂，仿佛进入了一幅令人沉醉的山水长卷。

　　“生态伏牛”一号旅游公路是我市重点交通项目。近日，该公路栾川境内主线和支线全部贯通，交通与旅游体验再次升级，为当地经济社会发展注入了新的活力。

　　以“生态伏牛”一号旅游公路为代表，当前我市正抢抓机遇，高质量推动县域城镇化建设。不久前召开的全市城市提质工作会议透露，我市将实施县域城镇化提质工程，通过加快区域交通互联互通、加快完善基础设施、补齐公共服务短板，推动以县城为重要载体的城镇化建设取得更大成效。

　　加快区域交通互联互通

　　近日，位于孟津区的G208二淅线洛阳黄河公铁大桥项目正在紧锣密鼓建设中。作为呼南高铁焦洛平段的核心控制性工程，该大桥自启动建设以来就备受市民关注。

　　该项目总长13.36公里，采用公铁两用双层结构设计：上层衔接G208改扩建工程，作为公路通行；下层为呼南高铁焦洛平段铁路主线，可满足时速350公里高铁列车的行驶需求。项目建成后，将大幅提升区域交通效率，进一步带动沿线经济发展与产业升级。

　　围绕加快区域交通互联互通的目标，我市还将全面推进农村公路次差路整治提升三年行动，并持续加快旅游公路建设。其中，“生态伏牛”一号旅游公路预计今年年底实现全线贯通。目前该旅游公路总里程已达1473公里，覆盖汝阳、嵩县、栾川、洛宁和宜阳五县，串联起28家3A级以上景区，已成为一条融合自然与人文的亮丽风景线。

    5岁男孩右肺惊现“黑洞”！元凶竟是……
        5岁男童反复发热、咳嗽不止，到医院CT检查发现，右肺竟然出现了一个“黑洞”……
