河洛地理：从秦关到汉关

北宋时，苏轼和苏辙离开蜀地，风尘仆仆地前往汴京求取功名。兄弟俩行经崤函古道，夜宿渑池僧舍，乘兴在墙壁上题诗，留作纪念。

多年后僧死墙坏，两人闲话世事无常，苏轼作《和子由渑池怀旧》，感叹“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥”。

苏轼走过的崤函古道，是古时两京大道的重要路段。它东起洛阳，西往长安，穿行于崤山—秦岭东段支脉的峡谷之间，关隘深险如函，故有“崤函”之称。

出陕州交口向东，崤函古道分为南北二崤道。其中，南崤道经洛宁、宜阳，沿洛河一线至洛阳；北崤道则途经灵宝、渑池、义马、新安等地，大致与310国道重叠，沿谷水(涧河)一线，串联起八百里秦川与河洛平原。

自新石器时代至唐宋时期，崤函古道一直是东西文明的关键锁钥。黄河东折似天然屏障，秦岭陡立如百里画屏，唯此一级阶地成通衢，历来被视为兵家必争之地。汉关、秦关雄据东西，丝绸之路通连古今。

当两京宫阙化为烟尘，秦关汉塞却清晰铭记着历史的一幕又一幕：老子骑牛西行，项羽、刘邦争霸；罗马使臣访华，波斯商人入洛；冯异大败赤眉军，班超重开西域；玄奘载经东归，杜甫暮投石壕村……皆曾踏过这条“车辚辚，马萧萧”的古道。

这条路不仅是丝绸之路的重要遗存，也是唐诗之路的重要开端。文人骚客行经此地，忆古思今，留下佳句无数。正如唐代洛阳诗人刘禹锡所言：“两京大道多游客，每遇词人战一场。”

刘禹锡的老朋友白居易，沿崤函古道东返洛阳，亦乘兴作诗：“从陕至东京，山低路渐平。风光四百里，车马十三程。” 雪泥鸿爪模糊难辨，吉光片羽有迹可循。今日，我们出汉关，走秦关，且看雄关漫道是否如旧。