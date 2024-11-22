识贼高手苏无名（河洛怪奇）

太平公主的宝盒被盗空，里头都是武则天赏赐的宝贝，价值黄金几万两！

武则天听后大怒，召见洛州长史："限你三天，抓不住贼，就治你的罪！"洛州长史吓坏了，回来就对下属两县主管捕贼的县尉说："限你们两天，抓不住贼，就把你们处死！"县尉喊来吏卒："一天之内，你们要是抓不住贼，那你们就先死！"

吏卒们吓得慌忙上街寻贼，却意外遇见湖州别驾苏无名。此人名无名，其实很有名，擅长擒贼破案：“每偷，至无名前，无得过者。”

见到苏无名，洛州长史走下台阶握着他的手说：“今天遇到您，就等于赐我一条命！您说说，该怎么办？”苏无名要求面见武则天。

武则天召见了他，问：“你抓住贼了？”苏无名说：“若派臣抓贼，不要限定日期，也叫府县暂时别追查，还要把两个县缉盗的吏卒都交给我指挥。我为陛下抓贼，顶多也就几十天。”武则天同意了。

苏无名回来就告诫吏卒，啥也别干，等！

等了一个多月，寒食节到了。苏无名召集吏卒，开始派活儿：“十人或五人一组，到东城门和北城门等候。如果看见十几个穿丧服的胡人要出城上北邙山，就派人跟踪。”

吏卒去城门口守着，果然见有这么一伙儿人。跟踪回来的人告诉苏无名：“他们在一座新坟前祭奠，哭得一点儿都不伤心，然后围着坟堆转圈，还互相笑！”苏无名高兴道：“找到啦！”遂派吏卒将这伙儿人都抓住，然后挖坟。待打开棺材一看，里头全是金银珠宝。

苏无名咋知道是这伙儿人干的呢？原来，他刚到洛阳那天，恰见这群胡人抬着棺材假装出葬，凭他多年积累的识贼经验，一看就知道他们是贼，只是不知他们把东西埋在啥地方。如果官府追得急，这些人必会早早想办法把宝物取走，见官府不再追查，他们自然会放松警惕。苏无名让等，就是在等寒食扫墓，待贼人趁机出城，跟着他们就行了。他们哭得不伤心，可见所葬非人；检查坟茔后还笑，是高兴东西完好……（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）